ترقبوا.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الجيزة برقم الجلوس

يبحث الطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الجيزة، والتي انتهت امتحاناتهم أمس، بمادة الدراسات الاجتماعية، وكشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن أنه سيجري إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال أيام، موضحة أنه جرى التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، لافته إلى أن الامتحانات عقدت في لجان مراقبة جيداً، وتم توزيع الطلاب على اللجان بواقع 14 طالبا في كل لجنة امتحانية للحفاظ على التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات، فضلاً عن تخصيص عيادة طبية في كل مدرسة لتجنب حدوث أي طوارئ.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الجيزة تعلن من خلال بوابتها الإلكترونية

وكشف بسكاوي مصطفى، مدير إدارة العمرانية التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الجيزة من هنـــا، ستعلن على بوابة المديرية عقب انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة لجميع الدرجات التي حصل عليها الطلاب.

وأضاف «مصطفى» في تصريحات لـ«الوطن»، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الجيزة، ستعلن بالتنسيق مع المحافظة، مؤكداً أن المديرية حرصت على التنسيق مع الإدارات التعليمية لمتابعة سير أعمال تصحيح الامتحانات بشكل جيد.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الجيزة تعلن عقب الانتهاء من أعمال رصد الدرجات

وتابع مدير إدارة العمرانية التعليمية، أن الامتحانات عقدت وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة كورونا، مؤكدا أنه لم يجرٍ رصد أي إصابات أو حالات اشتباه بكورونا بين الطلاب، موضحا أن الامتحانات عقدت وسط استعدادات مكثفة على مستوى جميع مدارس المرحلة الإعدادية.

من جانبه، قال مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أن الامتحانات تمت بشكل جيد دون أي مشكلات، موضحاً أنه تم وضع الأسئلة في مقررات شهر مارس وأبريل ومايو وذلك طبقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف «الجيار» في تصريحات له، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الجيزة، ستعلن على موقع المديرية عقب الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بتصحيح الامتحانات ورصد الدرجات.