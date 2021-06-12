أسعار الدواجن اليوم السبت 12-6-2021 في مصر

الدواجن واللحوم البيضاء لا يستغني عنها الكثير من الأشخاص فهي تدخل في إعداد مختلف الوجبات من قبل ربات المنازل، كما تتميز برخص أسعارها مقارنة باللحوم الحمراء، لذا يبحث الكثيرين ويهتمون بأسعار الدواجن اليوم.

وفي هذا الصدد، وفي إطار ما تقدمه «الوطن»، من خدمات يومية للمتابعين والقراء، نستعرض في السطور الآتية أبرز أسعار الدواجن اليوم بالأسواق المصرية، وفقا لما كشفت عنه شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، في السوق المحلية اليوم السبت الموافق 12 يونيو، بمشتقاتها كافة، ووفقا لما صرح به عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أسعار الدواجن اليوم

يصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، في المزرعة إلى 27 أو 28 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر يصل يتراوح من 29 إلى 31 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة نحو 38 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 44 إلى 45 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

واستقر سعر كرتونة البيض بالمزرعة عند سعر 28.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 39 جنيهًا، وتراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

أسعار الدواجن في السوق المحلية

وجاءت أسعار الدواجن بمشتقاتها في الأسواق المحلي كالآتي.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الوراك نحو 36 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة البلدي اليوم السبت إلى 60 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء اليوم بين 30 إلى 32 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم السبت نحو 51 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو البانيه في الأسواق إلى 81 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش نحو 69 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل عند 55 جنيهًا.

- وبلغ سعر الأرانب الفريش نحو 85 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو جرام من أجنحة فراخ فريش 24 جنيهًا.

- ووصل سعر الفرخة الكاملة نحو 46 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 43 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من صدور البط حوالي 43 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من صدور بالعظم حوالي 46 جنيها.

- وصل سعر كيلو كبد الدجاج اليوم نحو 49 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص إلى 42 جنيهًا.