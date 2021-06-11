ترقبوا.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القاهرة برقم الجلوس

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القاهرة، موضحة أنه سيتم إعلان نتيجة الامتحانات، عقب الانتهاء من جميع أعمال التصحيح ومراجعة الدرجات بشكل جيد، وأن الامتحانات عقدت في لجان مراقبة ومؤمنة جيدًا، وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية وتهويتها جيدًا، ولفتت المديرية إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات في سير أعمال الامتحانات على مدار الأيام الماضية، ولم يتم رصد أي حالات شغب.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القاهرة تعلن قريبًا

وقال ياسر عمر، مدير إدارة مصر القديمة التعليمية، إن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القاهرة، تعلنها المديرية بالتنسيق مع المحافظة من هنـــا، ويظهر دور الإدارة التعليمية في تصحيح الامتحانات ومراجعتها جيدًا، للتأكد من أن كل طالب حصل على الدرجة التي يستحقها، ثم إرسال الدرجات إلى المديرية.

وأضاف «عمر» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حرص على تفقد جميع اللجان الامتحانية بشكل متواصل، في أثناء عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2021، موضحًا أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بين الطلاب بفيروس كورونا المستجد.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القاهرة.. تعلن على موقعها الرسمي

من جانبه؛ أكد مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القاهرة، سيتم إعلانها قريبًا، عقب الانتهاء من تصحيح الامتحانات، مشددا على المعلمين بضرورة مراعاة الطلاب وإعطائهم حقهم في التصحيح، وأن انتشار فيروس كورونا سبب قلق كبير لدى الطلاب وأولياء الأمور: «هنا دورنا إننا نحافظ على الطلاب ونراعيهم في التصحيح».

وتابع مدير الإدارة التعليمية، بأن الامتحانات عقدت وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم تشمل أي أسئلة معقدة أو تعجيزية، مشيرًا إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القاهرة ستعلن عبر بوابتها الإلكترونية.