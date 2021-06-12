حظك اليوم السبت 12-6-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يفضل قضاء وقته خارج المنزل، ويمتلك قلبا حنونا ويستطيع إلهام الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق مما يجعلك تميل للعصبية.. لا تدع تفاصيل تافهة تسبب لك الإحباط.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تعتمد اللباقة والإقناع في عرض آرائك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.