حظك اليوم السبت 12-6-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يتميز بشجاعته وإقدامه على تجربة الأشياء الجديدة دون خوف أو رهبة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وقد يجعلك ذلك موفقا في المال والأعمال.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اقتران القمر مع فينوس يدفعك اليوم للتعاطف ومشاركة من تحب وتتقاسم الآلام مع من يعانون والوقت مناسب للسفر والرحلات.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.