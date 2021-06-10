 حظك اليوم الخميس 10-6-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العقرب بشخصيته الغامضة، كما أنه حاد في حديثه مع الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة «حظك اليوم» لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

كسوف الشمس في منزل المدخرات ويساعدك ذلك على حل المشاكل بموضوعية وتكسب بسبب مرونتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

قد يساعدك الوضع الفلكي على الاقتراب ممن تحب وقد تكتشف أمرا خافيا.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.