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حظك اليوم الجمعة 11-6-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
01:09 ص | الجمعة 11 يونيو 2021
برج العقرب

برج العقرب

يتعامل مولود برج العقرب، بحذر شديد مع الآخرين، وعدم ثقته في من حوله بسهولة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يعدك بيوم حافل بالإنجاز وبالقدرة على التطور.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحظ وعليك اليوم أن تغتنم ما يعرض عليك من فرص رائعة للاستمتاع بوقتك.

 

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.

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