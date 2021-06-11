افتتاح مسجدين بالعتمور قبلي بكوم أمبو والناصرية في أسوان

افتتح العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، نيابة عن المحافظ اللواء أشرف عطية، اليوم الجمعة، مسجد عمر بن الخطاب، بقرية العتمور قبلي بمركز كوم أمبو، بمساحة 313 م2، بتكلفة بلغت نحو 1.5 مليون جنيه.

حضر الافتتاح سيد مدني رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، والدكتور رمضان عبدالسميع وكيل وزارة الأوقاف، وألقى خطبة الجمعة بعنوان «المفهوم الأوسع للصدقة»، وفي نفس الوقت، كلف محافظ أسوان بقيام العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أسوان، بافتتاح مسجد الحسين الخطاري بالناصرية على مساحة 200 م2، بتكلفة 1.2 مليون جنيه، ليصل عدد المساجد التي تم افتتاحها حتى الآن على مستوى مدن ومراكز محافظة أسوان، 45 مسجدا.

وأوضح «عبدالسميع» أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جار افتتاح العديد من المساجد الجديدة في ظل الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية، مع الاستمرار في تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.