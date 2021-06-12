آخرها حادث «محمد وسالي».. 3 قصص حزينة لـ«عرسان» خطفهم الموت في الشرقية

تفتح الحياة أبوابها وتبتسم لهما وتسير الأمور على ما يرام، تجاوزا كل المحطات الصعبة وبقيت المحطة الأخيرة التي سيجتمعان فيها، وفي لحظة تدير الدنيا ظهرها لهما وينتهي كل شيء في ثوان معدودات، 3 حوادث مأساوية شهدتها الشرقية لعرسان لم يكملوا فرحتهم ولقوا مصرعهم في ليلة زفافهم، تاركين ورائهم ذكريات حزينة لأسرهم ومحبيهم.

سقوط موكب الزفة في الترعة

آخر تلك الأحداث المفجعة في الشرقية، كان مساء أمس حينما لقي عروسان مصرعهما قبل إنهاء الزفاف بوقت قصير، وكان الحدث الأبرز الذي سيطر على أحاديث الأهالي، وموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث بدأت أحداث الليلة الحزينة في الساعة السابعة مساء أمس بعدما انطلق زفة العروسين "محمد" 21 عاما و"سالي" 18 عاما، من أمام إحدى صالونات التجميل بمدينة الزقازيق إلى مكان إقامتهم بعزبة "صيام" التابعة لقرية طلحة بردين بمركز الزقازيق وقبل وصولهم العزبة بمسافة قليلة انقلب السيارة التي كانت كانوا يستقلوها برفقة زوج شقيقة العروسة وطفلين في المصرف المار أمام القرية.

الحادث المأساوي أسفر عن مصرع العروسة وشقيقتها والعريس بينما نجا الطفلان وزوج شقيقة العروسة الذي كان يقود السيارة، حيث تمكن الأهالي من استخراج الطفلين واستطاع قائد السيارة الخروج من المصرف من تلقاء نفسه.

ويقول شاهد عيان، يعمل سائق توك توك، إنه كان قريبا من موقع الحادث وفوجئ بانحراف سيارة الزفازف وانقلابها على شط المصرف ثم سقوطها بداخله. وتابع: "تجمع الأهالي وحاولنا مساعدتهم وتمكنا من استخراج شقيقة العروسة وكانت متوفية كما استخرجنا العروسة وكانت لا تزال على قيد الحياة وبعد عدة دقائق لفظت أنفاسها الأخيرة".

وأردف: "قوات الإنقاذ النهري بحثت عن العريس وتمكنوا من انتشال جثمانه بعد نحو ساعتين من الحادث، ونقلوا جميعا إلى مستشفى الزقازيق العام حيث صرحت النيابة بالدفن وشيع الأهالي جثامين المتوفين الثلاثة".

توافد المعزون على منازل أسرة العروسين التي كساها الحزن لمؤازرتهم ومواساتهم فيما أصيب بعض أفراد الأسرتين بحالة من الانهيار، بينما حاول آخرون التماسك مؤكدين أنهم يؤمنون بالقضاء والقدر وأن الموت حق.

حادث مروري مروع

وفي شهر مايو 2015 سادت حالة من الحزن بقرية شبرا العنب التابعة لمركز منيا القمح بعد وفاة عروسين أثناء استقلالهما سيارة على طريق منيا القمح - الزقازيق، حيث اصطدمت سيارة بسيارتهما من الخلف، مما أدى إلى انقلاب السيارة بشكل مروع، وانقسامها إلى نصفين، ليلقى العروسان مصرعهما في الحال، ويتبقى من الحادث حطام السيارة، التي تعلق بها جزء من فستان العروس.

وتبين من التحقيقات أن الشاب المتوفى يدعى «إسلام م. ج.» وعروسته «سماح ج. أ.»، مقيمان بقرية شبرا العنب، التابعة لمركز منيا القمح، وكان الشاب قد اصطحب عروسته لتوصيلها إلى كوافير بمدينة الزقازيق، في إطار الاستعداد لحضور حفل الزفاف إلا أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة.

تسرب غاز

وفي أكتوبر الماضي لقي عروسان مصرعهما، بعد ساعات قليلة من زفافهما، إثر إصابتهما بالاختناق نتيجة تسرب الغاز داخل شقتهما بقرية "طحا المرج"، التابعة لمركز ديرب نجم، في محافظة الشرقية وهما "م. أ. ص."، مهندس، وعروسه "ش. أ. هـ."، وذلك في يوم "الصباحية".