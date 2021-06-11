تخفيضات في أسعار 9 سلع استهلاكية.. تعرف عليها

جهود كبيرة تقوم بها وزارة الزراعة ، لرفع العبء عن كاهل كثير من المواطنين، وذلك من خلال تخفيضات في أسعار كثير من سلع ومنتجات وزارة الزراعة، وفي إطار ذلك أكد الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، أن وزير الزراعة السيد القصير أصدر توجيهاته بتخفيض أسعار السلع الغذائية للمواطن، والمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم وذلك بتوفير سلع من منتجات الوزارة بأعلى جودة وبأسعار تقل بنسبة 30% عن مثيلتها في الأسواق، من خلال توفير اللحوم الحمراء البلدية والضأن من مزارع قطاع الإنتاج بمنافذ القطاع، علاوة على المحاصيل من إنتاج مزارع القطاع مثل «الأرز والفول والعدس وزيت الزيتون» وعسل النحل بأنواعه والمربات.

تخفيضات في أسعار اللحوم والدواجن والأرز والجبن

«الوطن» تنشر أهم السلع المطروحة في منافذ الوزارة والتي شهدت تخفيضات في أسعار الكثير منها بشكل ملحوظ، وهي على النحو التالي:

1- لحوم كندوز صغير: 110 جنيهات للكيلو.

2- لحوم ضأن: 110 جنيهات للكيلو.

3- دواجن: 38 جنيها للكيلو المذبوح والمنظف.

4- جبنة إسطنبولي: 50 جنيها للكيلو.

5- الأرز: 5.7 جنيه.

6- الفول البلدي: 12 جنيها.

7- زيت الزيتون: 50 جنيها - ½ كيلو.

8- مربات: 30 جنيها للكيلو.

9- عسل نحل: 50 جنيها للكيلو.

تخفيضات في منافذ وزارة الزراع

وأشار «ممدوح» الى أن توافر المنتجات، شاملة التخفيضات داخل منافذ الوزارة بجميع فروع المنافذ في مختلف المحافظات ومن خلال السيارات المتنقلة، حيث تنتشر منافذ القطاع في المحافظات بالقاهرة والجيزة، ووزاة الري بالوراق، ومنافذ وزارة العدل، ومنافذ مدينة 6 أكتوبر والسوق التجاري بكل من الحي المتميز وابني بيتك والمنطقة الأولى بالحي الثاني والرابع، والإسكندرية في حي الجمرك وحي العامرية وحي أبو قير وحي القباري، وفي القليوبية بمديرية الزراعة، وببنها كفر الشيخ مدينة سخا، وفي المنيا بالموقف العام مدينة المنيا بالكورنيش بجوار بنك الإسكندرية بمدينة المنيا الجديدة، علاوة على مديريات الزراعة في جميع المحافظات.

وقال المهندس أحمد فتحي، مدير التسويق بالزراعات المحمية بوزارة الزراعة إن أسعار منافذ الزراعات المحمية أقل من مثيلاتها بنسبة 30% حيث يطرح كيلو اللحم المجمد قطع بـ65 جنيهًا، وكيلو لحوم الموزة بـ80 جنيهًا، ولحم مفروم بـ65 جنيهًا، والكبدة بـ60 جنيهاً، والفراخ بـ35 جنيها للكيلو، وكيلو البانيه بـ60 جنيها، وتطرح الوزارة أيضا الحمام بـ45 جنيها لـ«الزوج»، والسمان بـ25 جنيها واللحمة البلدي بـ100 جنيه.

تخفيضات كبيرة في أسعار الأسماك والسمن البقري

وعن الأسماك، أشار إلى أن تخفيضات أسعار السلع شمل كيلو البلطي وثمنه 20 جنيهاً، والجمبري 80 جنيهًا، والسي فود 60 جنيهاً، كما تُطرح المنافذ أصناف أسماك الفيليه قشر البياض، وباسا أبيض وأحمر بتخفيضات 30%، وأسعار السمن تم خفض أسعارها أيضاً بنسبة تصل إلى 30%، حيث يباع كيلو السمن البلدي بمئة جنيه والبقري بـ95 جنيهًا، والزبدة الفلاحي بـ95 جنيهًا، وتطرح الوزارة منتجات الألبان بتخفيضات تبلغ 30٪ أيضًا، وكذلك العسل بجميع أنواعه، والمربى بجميع أنواعها والمشروم والحلاوة الطحينية والبيض.