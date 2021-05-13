تخفيضات في منتجعات شرم الشيخ السياحية خلال العيد: أسعار تبدأ من 800 جنيه

حرصت منتجعات شرم الشيخ السياحية، على تقديم العروض والتخفيضات لجذب السياحة الداخلية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك طبقًا لمستويات الفنادق بشكل يتناسب مع الجميع.

الأسعار تتراوح بين 800 و2800 جنيه

وتراوحت الأسعار بين 800 جنيه و2800 جنيه، لعدد 4 أيام بـ3 ليالي شاملة الانتقالات والإقامة وتتضمن فطار وعشاء.

وقدمت الفنادق ذات 3 نجوم، عروضا تتراوح قيمتها بين 800 إلى 1150 جنيها، والفنادق ذات 4 نجوم تراوح سعر الفرد بها من 999 إلى 1550 جنيها، والفنادق 5 نجوم يتراوح سعر الفرد بين 2300 إلى 2600 جنيه.

تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن جميع الفنادق تطبق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، كما جرى تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي، لضمان صحة وسلامة الجميع.

وأكد محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الخميس، أنه يجري متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل دوري، من قبل لجان جرى تشكيلها من وزارة الصحة ووزارة السياحة والأثار ومحافظة جنوب سيناء، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي فندق يخالف الضوابط.

السياحة الداخلية تنعش السياحة بشرم الشيخ

وقال رامي رزق الله، مدير أحد الفنادق السياحية بمدينة شرم الشيخ، إن منتجعات جنوب سيناء شهدت إقبالا من السائحين من مختلف جنسيات العالم، خاصة السياحة العربية، إلى جانب زيادة السياحة الداخلية والتي كان لها أكبر الأثر في إنعاش حركة السياحة بالمدينة.

وأوضح «رامي» في تصريح له اليوم، أن منتجعات شرم الشيخ تسابقت أيضًا في تقديم العروض والحفلات التي يجري تنظيمها بالمناطق المفتوحة، مع الحرص على العمل بطاقة استيعابية لا تتخطى الـ59%.

على جانب آخر، شهدت الرحلات السياحية خارج الفنادق تخفيضات وعروض لجذب السياحة الداخلية، حيث بغلت تكلفة رحلة الموتوسيكلات الرباعية في الصحراء 160 جنيها للموتوسيكل الفردي، و220 جنيها للموتوسيكل المزدوج.

وبلغت تكلفة الحفلة البدوية مع العشاء البدوي على ضوء الشموع 170 جنيها، مع الاستمتاع بركوب البيتش بجي داخل الصحراء.

بينما تراوحت رحلات المحميات الطبيعية لمناطق البلوهول والكانيون الملون وركوب الجمال، ما بين 260 إلى 350 جنيها، وبلغت تكلفة الرحلة البحرية لجزيرة تيران بالمركب 260 جنيها للفرد، وتشمل انتقالات الذهاب والعودة من الفندق والغذاء والمشروبات.

وتراوحت أسعار رحلة ركوب الخيل بصحراء شرم الشيخ، ما بين 260 جنيها للساعة و350 جنيها للساعتين، بينما بلغت تكلفة رحلة دير سانت كاترين 450 جنيها للفرد، وتشمل الغذاء والمشروبات والانتقالات والمرشد ورسم دخول الدير، وتبدأ من الساعة السابعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

بينما تبلغ تكلفة رحلة صعود جبل موسى مع زيارة دير سانت كاترين، 500 جنيه للفرد الواحد، ووصلت تكلفة رحلة المركب ذو القاع الزجاجي 100 جنيه للفرد بدون انتقالات، وتكلفة الرحلة إلى محمية راس محمد 225 جنيها لمدة نصف يوم بالسيارة، وتشمل هذه الرحلة رسم دخول المحمية والمشروبات والمرشد.