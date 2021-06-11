«مصدر» يوضح خصومات وتخفيضات معرض الكتاب 2021

تستعد قطاعات وزارة الثقافة ودور النشر الخاصة، لتقديم أحدث العناوين في مختلف مجالات المعرفة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، والذي تنطلق فعالياته في الفترة من 30 يونيو الجاري إلى 15 يوليو المقبل بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس.

وعلى الجانب الآخر يستعد جمهور المعرض للحصول على ما يلبي احتياجاتهم ويشبع ميولهم الفكرية من هذه الإصدارات، وبأفضل الأسعار، وقبل أيام من انطلاق الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، نرصد كيفية حصول القراء على خصومات معرض الكتاب 2021.

حيث قال مصدر بالهيئة العامة للكتاب في تصريحات لـ«الوطن» إن لجان المعرض تواصل اجتماعاتها في الفترة الحالية للتجهيز لمعرض الكتاب 2021، ووزارة الثقافة تعمل على تنظيم دورة استثنائية ومتميزة من معرض القاهرة الدولي للكتاب على كافة المستويات، في إطار سعي الوزارة لنشر الثقافة بين مختلف أبناء الوطن، وانطلاقا من هذا الهدف وجهت وزيرة الثقافة إطلاق مبادرة مبادرة «ثقافتك كتابك»، خلال الدورة الحالية للمعرض وتضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها 20 جنيها.

وتابع المصدر قائلا: «سيقدم جناح هيئة قصور الثقافة بالمعرض تخفيضات على الكتب الصادرة عن مختلف سلاسل الهيئة العامة لقصور الثقافة، خاصة وأن إصدارات قصور الثقافة تعد من أكثر الكتب المدعومة من الدولة والهادفة لنشر ثقافة القراءة والإطلاع».

هذا وتخصص هيئة الكتاب جانبا من معروضاتها بجناح «كنوز هيئة الكتاب»، والذي يضم الكتب القديمة الصادرة عن الهيئة وتباع بأسعار مخفضة بقيمة جنيه واحد للكتاب.

فضلا عن مشاركة مكتبات سور الأزبكية في الجناح المخصص لها بمعرض الكتاب 2021 بعدد كبير من الإصدارات القديمة والمقدمة بأسعار مخفضة، ومن جانب آخر أعلنت دور النشر الخاصة عن تقديم تخفيضات تصل إلى 25% على الكتب بهدف تعويض الخسائر المالية التي تعرض لها الناشرون على مدار الفترة الماضية بعد تعليق وتوقف عدد كبير من المعارض الدولية بسبب كوورنا.