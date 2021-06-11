الدقهلية سعيدة.. 635 طن قمح زيادة عن مستهدف 2021

نجحت منظومة توريد القمح المحلي من إنتاج موسم 2021 في محافظة الدقهلية في تحقيق المستهدف توريده من القمح هذا العام بنسبة 100% للمرة الأولي منذ عدة سنوات بعد أن وضعت الخطة اللازمة لتوريد كل حبة قمح من الموردين والمزارعين، من خلال فتح منافذ استقبال القمح في أماكن قريبة من مناطق الإنتاج، وفتح الشون الوسيطة، وتسهيل عمليات التوريد حتى أنها تمكنت من تجميع أكثر من المستشهدف تحقيق وهو 210 آلاف طن خلال 52 يوما منذ بدء موسم التوريد في الدقهلية في 20 أبريل الماضي.

نجاح المنظومة في إدارة موسم بلا مشاكل

وتمكنت منظومة توريد القمح من خلال إزالة أي عقبات أمام التوريد كما أنه للمرة الأولى يظهر موسم منظم وتختفي طوابير السيارات أمام منافذ التوريد بفضل المتابعة المستمرة واللحظية السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، والمهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، وبمشاركة مديرية الزراعة بالإضافة إلى الجهات المسؤولة عن منظومة القمح بالمحافظة.

صليب: خير وبزيادة ومستمرون في التوريد حتى آخر حبة قمح

وقال المهندس شريف صليب، إن موسم القمح هذا العام «خير وبزيادة» ومسترون في الموسم حتى آخر حبة قمح فقد تمكننا من جمع 210 آلاف طن قمح خلال 46 يوما فقط، واستمر التوريد بعدها وخلال 6 أيام جمعنا 635 طنا، مؤكدا على أن جميع مواقع التخزين بلغت 32 موقعا تخزينيا تشمل 5 صوامع و5 هناجر، و22 شونة موزعين على مراكز الدقهلية المختلفة.

وأضاف صليب لـ«الوطن» أن الكميات التي تم توريدها خلال 52 يوما من فتح باب التوريد يوم 20 أبريل الجاري بلغت 210 آلاف طن، حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، وتم توريدها لحساب لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وفقا لدرجة النظافة المحددة والتي يحدد علي أساسها السعر، والذي تحدد بمبلغ 725 جنيه للأردب زنت 150 كيلو جرام بدرجة نظافة 23.5 قيراط، والدرجة الأقل بمبلغ 715 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطا، وأقل الدرجات بمبلغ 705 جنيه للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف بشرط أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط وغيرها.

وأشار إلى أن ما تم توريده بلغ 121 ألف و43 طنا لصوامع الشركة المصرية القابضة، و61 طنا و802 طن إلى شركة مطاحن شرق الدلتا، بالإضافة إلى 27 ألف و788 طن إلى شون البنك الزراعي المصري، ليصل إجمالي الكميات الموردة إلى 210 آلاف و635 طنا، مؤكدا على أن إجمالي المستهدف توريده خلال الموسم الحالي يبلغ 210 آلاف طن قمح من إنتاج موسم 2021، حيث تبلغ المساحات المزورعة من القمح 235 ألف فدان حسب إحصائية مديرية الزراعة بالدقهلية، وهو ما يجعلنا نحقق المستهدف بالكامل.

وأكد أن موسم توريد القمح ما يزال مستمرا، ونجمع كل محصول القمح من الموردين والمزارعين، وهو موسم أكدنا في بدايته أنه مبشر بالخير والإنتاج فيه وفير.