اغتصاب عجوز ومصرع عروسان وجثة بالقمامة.. أهم 7 أخبار بالمحافظات

شهدت محافظات مصر على مدار 24 ساعة، عددا من الأحداث الساخنة، نختار لمتابعي جريدة «الوطن»، منها أهم 7 أخبار تم نشرها، والتي كانت نهايتها مأساوية ومنها مصروع عروسين بالإضافة إلى شقيقة العروس في انقلاب سيارة حفل الزفاف في محافظة الشرقية، والعثور على جثة رضيع في صندوق قمامة بمحافظة القليوبية، وكشفت المباحث أن أمه هي من ألقته بعد أن توفي منها أثناء الرضاعة خوفا من المسائلة القانونية، علاوة على أزمة طلاب جامعة الإسكندرية بعد إنذار حوالي 2000 طالب بالفصل، وصدور حكم بالإعدام على سوريين اثنين في مصر بعد قتلهما صديقهما.

مصرع 3 في انقلاب سيارة زفاف الشرقية

لقي عروسان مصرعهما، إضافة إلى شقيقة العروس، إثر انقلاب سيارة زفافهما بمحافظة الشرقية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة العريس والعروس وشقيقة العروس، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة لتولي التحقيقات، وإصدار تصاريح الدفن. التفاصيل من هنـــا

أم تلقي برضيعها في صندوق القمامة بعد وفاته

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية غموض العثور على جثة طفل رضيع داخل صندوق قمامة بمحور «العصار»، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتبين أن والدة الطفل ألقت به في صندوق القمامة، بعد وفاته منها أثناء الرضاعة خوفا من المسائلة القانونية... التفاصيل من هنـــــا

إصابة 6 من عائلة واحدة في حريق داخل شقة بقنا

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم أطفال في حريق اندلع قبل قليل داخل بشقة سكنية بقرية «نجع سعيد» في محافظة قنا، تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.. التفاصيل من هنـــــا

تجارة إسكندرية تسقط «إنذار تيرم كورونا»

اتخذ مجلس كلية التجارة جامعة الإسكندرية، خطوات لحل أزمة 2000 طالب نتيجة حصولهم على إنذارين «2 إنذار أكاديمي»، بسبب عدم تمكنهم من رفع مجموع النقاط التراكمي إلى 2000 نقطة، بسبب الدرجات التراكمية CGPA التفاصيل من هنـــــا

عاطل يغتصب جارته المسنة «95 عاما» بالفيوم

تعرضت مسنة عمرها 95 عاما، في الفيوم، للاغتصاب على يد جارها «محمد ص. ع.»، صاحب الـ 45 سنة، وسرقتها، مستغلاً إقامتها بمفردها وإصابتها بألزهايمر، مُعتقداً أنّه سيفلت من العقاب، نظراً لأنّ ضحيته لن تتذكر شيئاً، إلا أن الواقعة ظلت عالقة في ذهنها، وأبلغت الشرطة بما ارتكبه جارها، الذي فر هارباً.. التفاصيل من هنـــــا

الإعدام لسوريين قتلا صديقهما للاستيلاء على شقته بالعبور

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بإعدام اثنين سوريين، قتلا زميلهما بدافع الاستيلاء على شقته، وعثرت المباحث على جثة، بقطعة أرض بمدخل مدينة العبور الجديدة، وبها سحجات متفرقة وآثار احمرار حول الرقبة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. التفاصيل من هنـــــا

مزارع يقتل ابنته بمساعدة شقيقها لخلافات أسرية بسوهاج

لقيت طالبة في المرحلة الثانوية التجارية مصرعها، إثر تعدي والدها عليها بالضرب وخنقها بمساعدة شقيقها، بدائرة مركز طما شمال سوهاج، بسبب خلافات أسرية، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.. التفاصيل من هنـــــا