تعرف على وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2021

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وعنوانها 4 طريق النصر- ميدان رابعة العدوية- مدينة نصر بمحافظة القاهرة، عن الإعلان رقم 2 لسنه 2021 بحاجتها إلى شغل بعض الوظائف بالتعيين عن طريق المكأفاة، ونشرت هذا الإعلان في إحدى الصحف الحكومية الكبرى، تحت عنوان وظائف مطلوبة بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2021.

الوظائف المطلوبة بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2021

وحددت هيئة المحطات النوويه لتوليد الكهرباء في إعلانها التخصصات والأوراق والمستندات المطلوبة لشغل الوظائف لجميع المتقدمين وهي كالتالي:

* المهندسين

مطلوب مهندسين بمختلف التخصصات الآتية:

- مهندسين وقاية

- تخطيط

- أجهزة

- تشغيل

-اتصالات

-صيانة

-محلل تهديدات

-جودة

-سلامة

-حاسبات

-مفتش حماية

-مفتش أمان

-مهندس تدريب عام

-تشغيل أنظمة

-مواد وكواشف

-برامج صيانة

-أخصائي قياس

-مهندس أنظمة

- أخصائي فيزياء

- وتخصصات هندسية أخرى كثيرة

* خريجي علوم

- وظيفة أخصائي علوم

* مجموعة الوظائف القانونية

- مطلوب محامين

* مجموعة الوظائف الطبية

- مطلوب أطباء

* وظائف المالية

- مطلوب محاسبين

- وظائف التنمية الإدارية

وحددت في الوظائف المطلوبه التخصصات الآتيه

- باحث قانوني

- أخصائي أمن

- أخصائي شئون إدارية

-إخصائي علاقات عامة

-مترجم

مجموعة الوظائف المكتبية

والتحصصات المطلوبه لشغل الوظائف المطلوبه هي «مندوبين أن»

- الوظائف الفنية

وطلبت الهيئة في الإعلان عن عدد من الوظائف الفنية تخصصاتها كالتالي:

- فني مساحة

- فني سلامة صوحة

-ممرض

-سكرتارية

-سائقين

-عمال

وظائف قيادية

وأعلنت الهيئة عن حاجتها لعدد من الوظائف القياديه طبقا للتخصصات التالية:

أولا: وظائف الدرجة العالية

- رئيس قطاع الجودة والسلامة والصحة المهنية.

- رئيس قطاع الأمن.

- رئيس قطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية.

ثانيا: وظائف درجة مدير عام

- مدير الإدارة العامة للتخطيط.

- مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والتقبل الجماهيري للموارد.

- مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية.

- مدير الإدارة العامة للمتابعة والإشراف على التنفيذ.

- مدير الإدارة العامة للشئون الفنية والتركيبات.

- مدير الإدارة العامة للتدريب.

- مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية.

- مدير الإدارة العامة للتمويل والنقد الأجنبي.

شروط شغل الوظائف المذكورة

ووضعت هيئة المحطات النووية عددا من الشروط للراغبين بالالتحاق بالوظيفة وهى:

- إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

- أن يرفق بطلبه المستندات الدالة على مستوي المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

- أن يقدم مقترحاً لتطوير الوظيفة المتقدم لها لتطوير الأنظمة التي تحكم الوظيفة ، وتبسيط إجراءاتها علي أن يراعي في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافاً محددة زمنياً وقابلة للقياس والتطبيق مشتملة على التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة بالهيئة.

- أن يكون مستوفياً للشروط الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة.

- أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفي.

- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

- اجتياز التحقق الأمني بما يتناسب مع مقتضيات الأمن القومي وطبيعة الهيئة الخاصة.