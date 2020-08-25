تعرف على أكبر مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح في مصر

تنفذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس بين كل من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركة فيستاس (إيطاليا- فرنسا- شيلي).

- يعد المشروع أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح في مصر - المشروع سيتم انشاؤه في الأرض المخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بالساحل الغربي لخليج السويس بمحافظة البحر الأحمر والتي تتميز بارتفاع سرعات الرياح فيها.

- 228 مليون يورو بما يعادل حوالي 4.3 مليار جنيه مصري التكلفة الاستثمارية للمشروع.

- يتم التمويل من خلال اتفاقية المظلة بين مصر والشركاء الأوروبيين (الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الألماني) والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 143 لسنة 2017، والمصدق عليها من مجلس النواب بتاريخ 5/7/2017.

- ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله وربطه بالشبكة الكهربائية في مدة 35 شهرا.

- من المتوقع أن يصل انتاج الطاقة الكهربائية سنويا إلى 840 جيجاوات ساعة تسهم فى توفير حوالى 175 ألف طن بترول مكافئ سنويا وتحد من انبعاث 475 الف طن ثاني أكسيد الكربون سنويا.

- يوفر 4 آلاف فرصة عمل مؤقتة أثناء مرحلة التنفيذ و100 فرصة عمل دائمة طوال فترة عمر المشروع" 20 " سنة.

وبلغت القدرات المركبة من الطاقات المتجددة نسبة 20% من الحمل الأقصى منتصف عام 2020 والتى كان مستهدفاً الوصول إليها بحلول عام 2022.

وتم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية واستناداً إلى نتائج هذه الاستراتيجية يمكن أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من 42% في عام 2035.

ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي أقل من 5 ,2 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية وحوالي 3 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.

واتخذ قطاع الكهرباء العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية ومنتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة بالإضافة إلى نظام المزايدات.