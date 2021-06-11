تطعيم 5 آلاف مواطن بلقاح فيروس كورونا بمستشفى العريش العام

أعلن الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، اليوم الجمعة، أنه جرى تطعيم 5 آلاف مواطن بلقاح فيروس كورونا، بمركز التطعيم ضد كورونا، في مستشفى العريش العام.

وأضاف «شوشة» أن هناك إقبالا متزايدا على عمليات أخذ الجرعة التطعيمية من الأهالي والموظفين والمعلمين بأحقية الدور بمركز التطعيم في شمال سيناء.

فتح مركزين للقاح ضد كورونا فى الشيخ زويد وبئر العبد

وكان اللواء محافظ عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أكد أنه تم فتح مركزين لتلقي اللقاح في مدينتي الشيخ زويد وبئر العبد، ليرتفع عدد المراكز بالمحافظة لـ 3 مراكز.

تسجيل 3 حالات وفيات بمستشفى العريش بكورونا

وفي سياق آخر؛ أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان اليوم الجمعة، تسجيل ثلاثة حالات وفاة جديدة بكورونا، تلقوا العلاج بقسم العزل بمستشفى العريش العام، ليرتفع إجمالي وفيات شمال سيناء، منذ بداية الجائحة إلى 199 حالة وفاة، وستجرى لهما عملية الدفن، طبقا للإجراءات الاحترازية المتبعة.