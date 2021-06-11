أسرة بـ«100 وش» في زيارة شريف دسوقي.. التصوير يبدأ خلال أيام بـ«سبعبع»

أعلن الفنان مصطفي درويش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مشاركة الفنان شريف دسوقي الشهير بـ«سبعبع» في فيلم «بـ100 وش»، حيث نشر صورة لأسرة عمل الفيلم أثناء زيارتهم شريف دسوقي في المستشفى، وعلق قائلا: «بإذن الله أول يوم تصوير بـ100 وش قريبا جدا، خلال أيام، وأول مشهد هيكون بسبعبع هتقوم وهتكسر الدنيا يا شريف».

وعلق إسلام إبراهيم قائلا: «شريف راجع إن شاء الله وهيدي الدنيا كلها درس في الرضا والإرادة.. ربنا جعله سبب عشان يبقى أيقونة طاقة إيجابية ويساعد ناس كتير بتشوفه وتحبه يبقى عندهم يقين بالله وبقدره وإن اللي جاي أحسن بإذن الله».

بتر قدم شريف دسوقي

وكانت الفنانة بدرية طلبة، أعلنت في 25 مايو الماضي، عبر حسابها بـ«فيس بوك» بتر قدم الفنان شريف دسوقي بعد خضوعه لعملية جراحية، قائلة: «عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور، وخصوصًا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاك على خير».

وطمأنت «بدرية» جمهور «دسوقي» خلال منشور آخر، قائلة: «للناس اللي بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن على الفنان شريف دسوقي.. كان فيه جرح في رجله الشمال وهو مريض سكر، حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمد لله ادعوا له ربنا يتم شفاه على خير».

و حرص شريف دسوقي علي طمأنة متابعيه عبر «فيس بوك» على حالته الصحية، حيث كتب منشورًا، منذ أيام، قائلا: «أنا فرحان جدًا بحبكم ليا ومتأسف لعدم الرد على كل الرسايل اللي اتبعتت على الصفحة، في أسبوع واحد اكتر من 10000 رسالة اتبعتت بيطمنوا على صحتي، أنا بحبكم جدًا، وآسف مرة تانية لو تأخرت في الرد».