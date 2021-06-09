شقيق شريف دسوقي يعتذر لـ جمال العدل بعد تصريحات «سبعبع»

اعتذر طارق دسوقي، شقيق الفنان شريف دسوقي، عن تصريحات الأخير، والتي قال خلالها إن شركة «العدل جروب» لم تسدد جزءا كبيرا من مستحقاته المادية عن مشاركته في بطولة مسلسل «بـ 100 وش»، فضلا عن عدم سؤال المنتج جمال العدل عنه في أزمته الصحية.

وقال طارق، لــ«الوطن»، إن شقيقه غير مسؤول عن تصريحاته في الوقت الحالي، بخاصة وأنه لا يعرف كواليس من سأل عليه أو قدم له الدعم ومن تخلى عنه، مشيرا إلى أن شركة العدل جروب بمسؤوليها وبالتحديد المنتج جمال العدل لم يتأخر عليه وقدم له كل المساعدات وتكفل بعلاج شريف على نفقته الخاصة قبل التدخل الرئاسي.

وأكد طارق أن شقيقه شريف يعيش حالة من التأهيل النفسي، لأنه ما زال غير مهيأ للوضع الحالي وأنه سيعرف كل شيء وكل من قدم له الدعم بمجرد خروجه من المستشفى.