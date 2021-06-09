جمال العدل عن تصريحات شريف دسوقي: ملوش فلوس عندنا.. وكنت سأتكفل بمصاريف علاجه

استنكر جمال العدل تصريحات شريف دسوقي لـ«الوطن» والتي قال بها إنه له أموال لدى شركة «العدل جروب» مقابل دوره في مسلسل «بـ100 وش» وأن جمال العدل لم يسأل عنه في أزمة مرضه.

وقال العدل، لـ«الوطن»، إن شريف ليس له أموال لدى شركة العدل جروب، وأنه حصل على كل أمواله ولم يتبقَ له أي أموال نظير العمل في مسلسل «بـ100 وش»، أما عن السؤال عنه في المستشفى فقال إنه تواصل مع شقيقه طارق منذ بداية الوعكة وأنه قدم كل الدعم له وكان سيتكفل بكل مصاريف العلاج قبل التدخل الرئاسي وتحمل كل النفقات الخاصة بالعلاج.

ومسلسل «بـ100 وش» من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري.