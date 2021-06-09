شريف دسوقي يرفض اعتذار أخيه لـ«العدل»: ميتكلمش باسمي

قال الفنان شريف دسوقي، إنّه يرفض اعتذار أخيه «طارق» للمنتج جمال العدل، اليوم الأربعاء، بعد تصريحاته لـ«الوطن» عن عدم حصوله على جزء من مستحقاته المادية المتأخرة عن مشاركته في بطولة مسلسل «بـ100 وش»، الذي عُرض في دراما رمضان 2020.

وأضاف دسوقي لـ«الوطن»، أنّ أخيه غير مسؤول عنه وعن مهنته كممثل: «ياريت ميقولش كلام بالنيابة عني».

وأبدى الفنان استغرابه من تأكيد أخيه أنّ «شريف» غير مسؤول عن تصريحاته في الوقت الراهن، قائلا: «أظن إن الوطن زارتني امبارح ومكنتش مختل في كلامي معاكم».

وكان المنتج جمال العدل، أكد لـ«الوطن» حصول شريف دسوقي على كامل مستحقاته المادية عن مشاركته في مسلسل «بـ100 وش»، وهو الأمر الذي عاود الأخير نفيه مجددا بقوله: «طالما حضرتك بتقول إني مليش فلوس عندك يبقي أنت شغال معاك ناس أخدت فلوسي».

وانفردت «الوطن» بأول ظهور مع الفنان شريف دسوقي، أمس، بعد جراحة بتر قدمه من داخل المستشفي التي يعالج فيها، حيث انهار الأخير باكيا بسبب تعرضه للظلم، قائلا: «الناس اللي اتهمتني فين دلوقتي؟.. مش بيسألوا ليه؟.. حلوين بس نفضح الناس؟.. عاوز أعرف اللي كان بيتهمني زورًا إيه حالك اليوم؟».

وتابع شريف دسوقي، متسائلًا: «هتقف أدام ربنا تقوله إيه.. أنا بصراحة فيه ناس هسامحها وناس عمري مش هسامحها مهما حصل في الدنيا».