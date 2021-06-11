مدير قصر العيني: موعد الموجة الرابعة من كورونا في مصر سيتم تحديده خلال أسبوعين

كشف الدكتور عمر الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي التابع لجامعة القاهرة، أن الحديث عن الموجة الرابعة من كورونا في مصر، سابق لأوانه الآن، لافتا إلى أنه من الممكن أن تكون هناك موجة رابعة، سيتم تحديدها في الفترة المقبلة خلال الأسبوعين القادمين، وذلك من خلال رصد نسب وإحصائيات وأعداد الإصابات المسجلة لفيروس كورونا، منوها إلي أن الأعداد ستوضح موعد بدايتها من عدمه.

الحديدي: خلال أسبوعين سيتحدد موعد الموجة الرابعة من كورونا في مصر

وأضاف «الحديدي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الموجة الرابعة من كورونا في مصر لن تتحدد قبل أسبوعين من وقوعها، ومن المتعارف أن فيروس يكون له موجات ولكن تختلف مواعيد بدايتها من منطقة لأخرى وفقا لعدة عوامل، قائلا: «الحمد لله في مصر متأخرين شوية عن موعد بداية موجات فيروس كورونا».

الموجة الرابعة من كورونا في مصر وأعراضها وشدتها و قوتها

وأوضح مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، أن الموجة الرابعة من كورونا في مصر وأعراضها وشدتها وموعد وصولها أو أي عوامل متعلقة بها يتوقف على مدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مناشدا الجميع بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات والسرعة في التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض.

وأشار «الحديدي» إلى أن مستشفى قصر العيني الفرنساوي يشهد حاليا إقبالا ضعيفا من قبل المرضى المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى أن نسب الاشغالات ضعيفة جدا ولا تقارن بالماضي.

وشدد مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، على ضرورة إجراء التعقيم والتطهير الدوري للمنشأت وأماكن الإقامة والاهتمام بتناول الخضروات والفواكه والتغذية الجيدة المحفزة للمناعة للوقاية من الأمراض المختلفة، وكذلك الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمخالفة لتعليمات الحكومة المصرية لمواجهة كورونا، فضلا عن عدم تناول الشيشة وتجنب التدخين بشكل عام.