بعد زيارة «صلاح».. سر تفضيل لاعبي كرة القدم للغردقة: شواطئ و«جيم» (صور)

أصبحت مدينة الغردقة قبلة لاعبي كرة القدم، حيث استقطبت العديد منهم لقضاء إجازاتهم على شواطئها وداخل منتجعاتها السياحية، وعلى رأسهم اللاعب الدولي محمد صلاح لاعب نادي نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، ومحمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، وأيمن أشرف وعمرو السولية لاعبي النادي الأهلي، إضافة إلى العديد من اللاعبين السابقين، ومنهم أحمد حسن عميد لاعبي العالم ولاعب منتخب مصر السابق.

الشواطئ سبب تفضيل اللاعبين للغردقة

ويوضح محمد عيد، خبير تسويق سياحي بمحافظة البحر الأحمر، أن العديد من مشاهير الرياضة يفضلون قضاء إجازاتهم على شواطئ الغردقة، لما تمتلكه من شواطئ خلابة وجو رائع ومقومات سياحية هائلة، حيث اختارها موقع السياحة العالمي «تريب أدفايزر» كثاني أفضل مقصد سياحي على مستوى الشرق الأوسط لعام 2021 بعد مدينة دبي الإماراتية، حيث تتميز بطقسها المعتدل صيفًا وشتاءً، ما يجعلها مقصد سياحي ترفيهي مفضل.

ويؤكد خبير التسويق السياحي لـ«الوطن»، أن السبب الرئيسي في جذب مدينة الغردقة لعدد من لاعبي كرة القدم هو أن فنادق الغردقة تتميز بوجود جيم رياضي مجهز، وهو ما يبحث عنه اللاعبون الذين يحرصون على الحفاظ على لياقتهم البدنية وعدم زيادة أوزانهم خلال الإجازة، وهذا يضفي على الرحلة النشاط والحيوية، ويحافظ على البرنامج الرياضي للاعب خلال إجازته الطويلة.

الغردقة قبلة مشاهير الرياضة العالمية

وأصبحت الغردقة قبلة المشاهير في كرة القدم على مستوى العالم، لقضاء إجازاتهم والاستمتاع بشواطئ مدينة السحر والجمال، والتي خطفت أنظار وقلوب نجوم الفن والرياضة من مختلف دول العالم، حيث زارها من قبل اللاعب الدولي كيلور نافاس حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني، وكريسنيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد.

يذكر أن اللاعب الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصرى قضى إجازته والتي امتدت 5 أيام على شواطئ الغردقة وسط تكتم شديد وفرض سياج أمني على اللاعب الدولي، وأقام خلالها في فيلا خاصة داخل منتجع الجونةـ، وأجرى عددًا من الرحلات السياحية إلى جزيرة «بيوض» شمال شواطئ الغردقة، وكذلك رحلة بحرية على متن «لانش» سريع ملك أحد أصدقائه المقربين لأحد الجزر القريبة من منتجع الجونة، كما زار منطقة مارينا أبو تيج بمنتجع الجونة.