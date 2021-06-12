رحلة ترفيهية بغواصة بحرية لمرضى الغسيل الكلوي بالغردقة «صور»

نظمت إدارة الخدمة الاجتماعية بمديرية الصحة بالبحرالأحمر، تحت إشراف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، اليوم الجمعة، رحلة بالغواصة في يوم ترفيهي لمرضي الفشل الكلوي بمستشفى الغردقة العام، في إطار خطة المديرية لتقديم الدعم النفسي لجميع المرضى، وأهمية تشكيل الدعم النفسي أساسًا في تسريع الشفاء.

رفع الروح المعنوية لمرضى الفشل الكلوي

ومن جانبه، أشار «مرعي»، إلى أن تنظيم تلك الرحلات يأتي في إطار رفع الروح المعنوية لمرضى الفشل الكلوي بالمحافظة وتخفيف المرض عليهم، في ضوء المشاركة المجتمعية التي تنتهجها المديرية.

وفي سياق آخر تابع وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنيين بلقاح كورونا المستجد «كوفيد 19» بالمحافظة، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، حيث تم التأكد من انتظام سير العمل وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة.

عيادات متنقلة وفرق طبية وتمركز سيارات العيادات المتنقلة

كان وجّه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عيادات متنقلة وفرق طبية وتمركز سيارات العيادات المتنقلة أمام مكاتب البريد وتقديم الخدمة تطعيم لقاح كورونا للمواطنين من كبار السن وأصحاب المعاشات وللعاملين بالهيئة، تيسيرًا عليهم من مشقة السفر، مؤكدًا في تصريحات له، أن جميع مراكز التطعيم بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية.