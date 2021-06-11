استئصال كيس من عظام الفك السفلي لفتاة بمستشفى جامعة بنها

نجح فريق جراحة الفم والأسنان بوحدة الأسنان بمستشفى جامعة بنها، بقيادة الدكتور سمير حلاوة استشاري جراحة الفم والأسنان، من استئصال كيس من عظام الفك السفلي لفتاة تبلغ من العمر 23 عامًا.

وقال الدكتور سمير حلاوة، إن حجم الكيس كان كبيرًا وممتدًا بعدة تكيسات من منتصف الفك السفلي إلى الجهتين اليمنى واليسرى، حتى منطقة النواجز «premolars»، ما تسبب في إزاحة جذور الأسنان المحيطة، وكان التحدي هو المحافظة على عظام الفك، دون الاضطرار لاستئصالها وتعويضها بشريحة معدنية، والحفاظ على الأسنان والضروس المتأثرة.

وأضاف استشاري جراحة الفم والأسنان، أن التعاون كان بين فريق الجراحة وفريق حشو الجذور «حشو العصب»، الذي قام بحشو عصب جميع الأسنان المتأثرة والمحيطة بالكيس، خلال فترة العلاج، تم عمل تسريب وقتي للكيس لتقليل حجمه إلى أصغر صورة ممكنة مع تركيب دعامة أكريلك «obturator»، للحفاظ على فتحة التسريب وإمكان تنظيف وتطهير الفجوة لفترة امتدت أكثر من ستة أشهر، حتى تم استئصال الكيس بنجاح وتحليل أنسجته، وملأ الفراغ العظمي بعظام صناعية مختلطة بعوامل نمو تحفيزية مشتقة من دماء المريضة نفسها تم إعداده داخل الوحدة».

وأشاد «حلاوة» بفريق العمل على ما بذله من جهد، منهم الدكتور أحمد يسري الذي قام بحشوات العصب، والدكتور السيد فهيم استشاري جراحة الفم والأسنان، والدكتور محمد مجدي عبدالموجود، ووجه الشكر للدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة بنها، والدكتور عمرو توفيق رئيس الوحدة على ما بذل من جهد لرفع مستوى العمل بالوحدة، وتذليل العقبات لخدمة المرضى ورعايتهم.

وأشار إلى أن نجاح فريق العمل نابع من الدعم المتواصل من قبل الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب البشري بجامعة بنها.