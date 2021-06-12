مصايف مطروح.. تعرف على الأسعار وأجمل الشواطئ والمتنزهات

مصايف مطروح، من أكبر المصايف التي يقبل عليها المصطافون خلال موسم الصيف، وتستقبل المحافظة، على مدار الموسم ما بين 6 و7 ملايين مصطاف سنويا.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن المحافظة استعدت لموسم صيف 2021، من خلال تجهيز جميع البلاجات، وتسوية الرمال بها، وتطوير دورات المياه، والأدشاش، والدفع بغطساين ومنقذين على جميع الشواطئ بمدينة مرسى مطروح، وتطوير بوابات الشواطئ، وإجراء صيانة لإنارة جميع أعمدة الكهرباء بطول الكورنيش والأحياء، والمناق المصيفية، ويوجد بها العمارات والشقق الفندقية والفنادق، ورفع درجة الاستعداد بالمرافق في المياه والمستشفيات والكهرباء، مع التأمين.

مصايف مطروح.. تفاصيل أسعار الشقق والفيلات

مصايف مطروح، يقصدها المصطافون من ربوع مصر، وتقدم «الوطن»، قائمة بتفاصيل الأسعار للشقق بالمصيف حسب خالد سيد أحمد، سمسار شقق فى مرسى مطروح، خلال حديثه لـ«الوطن»، وهى كالتالي:

- شقة غرفة وصالة ومطبخ وحمام بسعر 100 جنيه فى اليوم.

- شقة غرفتين وصالة ومطبخ وحمام بتجهيزات متوسطة بسعر 200 جنيه في الليلة، بشارع علم الروم.

- شقة غرفتين مجهزة بفرش جديد الليلة 250 جنيهاً.

- شقة غرفتين صف أول ترى البحر بسعر 400 جنيه لليلة.

- شقة ثلاث غرف بفرش وتشطيبات متوسطة بسعر 400 جنيه لليلة.

- شقة ثلاث غرف سوبر لوكس بسعر 500 جنيه لليلة.

شقة ثلاث غرف فرش جديد علي البحر مباشرة 600 جنيه لليلة.

- شقة سوبر لوكس، وفرش جديد صف أول على البحر بسعر 750 وحتى 1200 جنيهاً في الليلة، خلال شهري مايو ويونيو، وتصل إلى 2000 جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس.

- فيلا 4 غرف على البحر مباشرة، بكورنيش مرسى مطروح، مكيفة، وبها حمام سباحة سعر الليلة 2000 جنيه.

- فيلا 7 غرف على البحر مباشرة، بكورنيش مرسى مطروح، مكيفة، وبها حمام سباحة سعر الليلة 4000 جنيه.

مصايف مطروح.. أجمل الشواطئ والمتنزهات

ويوجد فى مصايف مرسى مطروح العديد من الشواطئ والمتنزهات التى يعشقها وهي كالتالي:

- شاطئ عجيبة.

- شاطئ الأبيض.

- شاطئ الغرام.

- شاطئ كليوباترا.

- شاطئ البوسيت.

- شاطئ الفيروز.

- شاطئ مينا حشيش.

- شاطئ الرميلة.

- شاطئ روميل.

- شاطئ العوام.

- شاطئ الليدو.

- شاطئ مبارك.

- حديقة كيلوباترا، وحديقة الغزالة، وحديقة العوام، والملاهى بكورنيش مرسى مطروح.