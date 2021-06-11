«غواصين الخير» تنشر غطاسين على شواطئ مطروح لمنع الغرق

نشر فريق غواصين الخير، مجموعات من الغطاسين على جميع الشواطئ فى مدينة مرسى مطروح، للقيام بأعمال الإنقاذ للغرقى وتقديم التوعية اللازمة للمصطافين من رواد الشواطئ، من فرق غواصين الخير، بالحفاظ على حياة مرتادي الشواطئ، والحيلولة دون وقوع حالات الغرق والحفاظ على الأرواح، مع بداية مصيف مطروح هذا العام، وبدء استقبال الشواطئ المصطافين من مختلف محافظات مصر، وجرى توزيع الغواصين على شواطئ مطروح، لتقديم النصح والتدخل عند اللزوم، وتوفير أقصى حدود الأمان على مدار اليوم لمرتادي الشواطئ.

غواصين الخير.. غطاسون متطوعون على الشواطئ

قال محمد عوض منسق مبادرة غواصين الخير، إن جميع منتسبي غواصين الخير، هم متطوعون للقيام بدور النصح والإرشاد حول الغرق على جميع الشواطئ في مطروح، وهناك فرق مماثلة في جميع المحافظات الساحلية، بالإضافة إلى الامتداد في العديد من الدول العربية والإفريقية، وتوجد مهام أخرى بالقيام بأعمال الإنقاذ فور وجود أي حالات غرق، ويجرى التواصل بين أعضاء المجموعات، ويتم التدخل السريع، وعمليات البحث، باستخدام معدات الغوص، حتى العثور على جثمان الغريق، وإخراجه وتسليمة لذويه، دون أي مقابل.

وأضاف محمد عوض في تصريحات لـ«الوطن» أن جميع الغواصين مدربين على أعلى مستوى، وهم يعملون في الغوص والبحر منذ سنوات، وهناك دورات تدريبية، نجريها، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والجميع يعتمد على إمكاناته الشخصية في البدل وأدوات الغوص، كنوع من العمل الخيري الذي نحرص جميعَا على تقديمه في محافظة مطروح.

محافظة مطروح تدريب 52 غطاسا لتأمين الشواطئ

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الانتهاء من تدريب 52 غطاسا من شباب مرسى مطروح، خلال الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ وتسليم جميع المجتازين للدورة شهادات وكارنيهات، للقيام بأعمال الإنقاذ والغطس على الشواطئ وتوزيعهم للعمل في الشواطئ، من خلال مجلس مدينة مرسى مطروح.