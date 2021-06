«لا أطيق الانتظار».. 5 لقطات من فرح محمد فراج وبسنت شوقي (فيديو)

تحت عنوان «أنا لا أطيق الانتظار»، جملة الشيخ «مؤنس» فى مسلسل «لعبة نيوتن» الذى عرض فى شهر رمضان الماضي، احتفل الفنان محمد فراج بعقد قرانه على الفنانة بسنت شوقي، فى أحد الأماكن المفتوحة بعد خطوبة دامت ما يقرب من 3 سنوات تأجلت كثيرا بسبب مسلسل «لعبة نيوتن».

ترصد «الوطن» 5 لقطات من حفل عقد القران.

- حضر العروسان إلى مكان حفل عقد القران على «بسكلته»، تقليدا لمشهد بين عبدالحليم حافظ وشادية من فيلم معبودة الجماهير، على نغمات أغنيتهما الشهيرة «حاجة غريبة».

- قام العروسان بالرقص على نغمات أغنية «You're the one that I want»، التي قدمتها أوليفيا نيوتن جون، وجون ترافولتا من فيلم «Grease» الذي قدم عام 1978.

- حضر الحفل عدد كبير من النجوم، منهم: منى زكي وأحمد حلمي وريهام عبدالغفور وجميلة عوض وأمينة خليل وإنجي علاء ومايان السيد وحنان مطاوع وزوجها.

- حضر عقد القران أسرتا العروسين من بينهم والد العروسة شوقي عبدالشافي لاعب النادي الأهلي السابق وكان شاهدا على عقد القران عبدالعزيز عبدالشافي زيزو لاعب ومدرب النادي الأهلي سابقا.

- أقيم حفل قصير عقب عقد القران بين العروسين ورقصا عليه على نغمات بسكوتاية مقرمشة لمطرب المهرجانات حسن شاكوش.