وصلة رقصة بين محمد فراج وبسنت شوقي قبل عقد القران «فيديو»

أدى الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي وصلة رقص عقب وصولهما لقاعة عقد قرانهما المقام حاليا بالقاهرة على نغمات أغنية You're the one that I want، التي قدمها أوليفيا نيوتن جون وجون ترافولتا في فيلم Grease، الذى قدم عام 1978.

كان الثنائي حضر لعقد القران بدراجة، على نغمات أغنية «حاجة غريبة» التي قدمتا الفنانة شادية وعبدالحليم حافظ في فيلم «معبودة الجماهير».

وعلمت «الوطن» أن محمد فراج، قام بدعوة كافة أبطال مسلسله الأخير «لعبة نيوتن» بالكامل، ومخرج العمل تامر محسن، في حين دعت بسنت شوقي، عددا من الفنانين الشباب، بالإضافة للإعلامي شريف نور الدين، ونبيل عيسى، ولقاء الخميسي، ومريم الخشت، وأمينة خليل.

وأشارت المصادر، إلى أن «كتب الكتاب» لن يُسمح بدخوله سوى من توجه له دعوة الحضور، وذلك لرفض العروسين تواجد وسائل الإعلام وتسريب صور من الحفل بدون رغبتهما.

يذكر أن الفنان محمد فراج، شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل «لعبة نيوتن» الذي تم عرضه خلال دراما رمضان الماضي، وتدور أحداث المسلسل بعدما يتخذ حازم وهنا، الزوجان المتحابان، قرارا بإنجاب وليدهما المرتقب على الأراضي الأمريكية، طمعًا في الجنسية، إلا أن عقبات كثيرة تعترض طريقهما وتهدد بتدمير زواجهما، خاصة حين تبقى في أمريكا، والمسلسل من إخراج تامر محسن.