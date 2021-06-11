«روسيا اليوم» تنقل عن «الوطن» تفاصيل إزالة «حجر أساس» دورة مياه مسجد

نقل موقع «روسيا اليوم»، تفاصيل واقعة فتح وزارة الأوقاف تحقيق عاجل في واقعة «افتتاح دورة مياه» بمسجد الرحمة بـ«ساحل دراو» التابع لمركز «نقادة» بقنا، وذلك نقلا عن موقع «الوطن».

ونشرت «الوطن»، تفاصيل الواقعة، بعنوان «عاجل.. الأوقاف تزيل لوحة حجر أساس دورة مياه في قنا وتفتح تحقيقا عاجلا»، إذ شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب بسبب «لوحة حجر الأساس» التي رافقت الافتتاح.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة «الأوقاف» لـ«الوطن»، بأنه جارِ رفع اللوحة، وإحالة المتسبب للتحقيق.

وحذفت الصفحة الرسمية لمحافظة قنا صورة اللافتة المرفقة مع البيان الصادر بشأن افتتاح 4 مساجد.

وكانت الصفحة الرسمية لمحافظة قنا على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نشرت، اليوم الجمعة، بيانا عن افتتاح 4 مساجد جديدة بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بها بتكلفة مالية بلغت 1.8 مليون جنيه.

وأوضح البيان أنه جرى افتتاح مساجد «الرحمة بساحل دراو التابع لمركز نقادة على مساحة 75 متر بتكلفة 300 ألف جنيه، والعتيق بطريق مصر أسوان بمركز دشنا على مساحة 140 متر بتكلفة 290 ألف جنيه، وأبو بكر الصديق بقرية أبو عموري التابعة لمركز نجع حمادي على مساحة 360 متر بتكلفة 860 ألف جنيه، وأبو القاسم وشهرته العقبي بمركز قوص على مساحة 320 مترا بتكلفة 350 ألف جنيه».

وأرفقت الصفحة مع البيان مجموعة من صور الافتتاح، كان من بينها لوحة حجر أساس لافتتاح دورة مياه، وهو ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع المسؤولين إلى حذفها من الصفحة الرسمية وفتح تحقيق عاجل من قبل وزارة الأوقاف.