خطبة الجمعة اليوم.. وزير الأوقاف يحذر من عدم الأخذ بالأسباب من كورونا

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه في ظل الظروف التي يعيشها العالم من انتشار أوبئة ربما لم نعهدها من قبل، وما استجد من تبعات فيروس كوورنا وضعف المناعة بسبب كثرة المنشطات، أثبتت بعض الأبحاث العليمة أن ما يسمي ب «الفطر الأسود أو الفطر الأبيض، أو الفطر الأصفر» ، بعضها ينشط مع ضعف المناعة وبعضها ينشط عند ما يتناولون المنشطات لأزمنة طويلة، مما يتطلب أن يحرص الإنساط علي فطرته السليمة النقية الصافية «فطرة الله التي فطر الناس عليها»

خطبة الجمعة اليوم بعنوان .. «كيف نستمطر الرحمات الربانية»

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة لوزير الأوقاف حول «كيف نستمطر الرحمات الربانية»، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، عقب افتتاح التجديدات لمسجد القصبي بقرية نشا مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، بحضور بحضور الشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، والشيخ خالد صلاح الدين، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وقيادات وزارة الأوقاف.

وزير الأوقاف: علينا الأخذ بالإجراءات الوقائية بصدق

وأضاف الوزير، خلال خطبة الجمعة، أنه في ظل هذا لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فنلجأ نقف علي بابه ونطلب منه ونضرع إليه في كل وقت وحين، مع عدم الاستهانة بالأسباب، فقد اقتضت حكمة الله أن يجري المسببات علي أسبابها فمن أخذ بالأسباب مع صدق اليقين وقاه الله من كل سوء فعلينا أن نحرص بصدق علي كل الإجراءات الوقائية والصحية والطبية وعلينا إرتداء الكمامة إرتداء حقيقيا لا شكليا، وأن نقصد من ذلك مرضاة الله عز وجل وعدم إيذاء الآخرين، وعلي كل إجراءات التباعد، سألين الله أن يحفاظنا ويحفظكم ومصر والعالم كله .

ومن ناحية أخري قال وزير الأوقاف، خلال لقائه بالأئمة، إن الوزارة تنفذ خطتها الجديدة في الدعوة والتوعية وفقا للمتغيرات التي حدثت في العالم خاصة مع ظهور وباء كورونا وأمراض العصر مشيرا إلى أن هذه الخطة تستهدف إنتشار الدعوة وأيضا التوعية على أوسع نطاق من خلال إستخدام كافة وسائل ومواقع التواصل الإجتماعي وذلك تحت مفهوم « الدعوة الإلكترونية » مع تعظيم دور المساجد وأئمتها مؤكدا أن دور الإمام ومهمته هي مهمة متكاملة دينيا ووطنيا في الدعوة إلى الله والتوعية الصحية والمجتمعية والبيئية والتصدي للشائعات الهدامة التي تستهدف إستقرار الوطن ،مشيرا إلى أن مصر وشعبها يقفون خلف القيادة المصرية الحكيمة الممثلة في فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يواصل العمل ليلا ونهارا من أجل مصر وشعبها العظيم..