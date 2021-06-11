وزير الأوقاف يصلي الجمعة بمسجد أبي العباس في الإسكندرية

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، صلاة الجمعة، في مسجد المرسي أبو العباس بمنطقة بحري في الإسكندرية، ثم افتتاح معسكر أبي بكر الصديق، مع قافلة دعوية، ولقاء اللواء محمد الشريف، محافظ المدينة الساحلية، في محاولة لنشر الفكر الوسطي وتثقيف الأئمة والوعاظ.

قافلة دعوية في الإسكندرية

ومن المقرر أن تنطلق قافلة دعوية مشتركة من علماء الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف في مدينة الإسكندرية، اليوم الجمعة، على رأس القافلة الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

تبدأ القافلة الدعوية عملها في مدينة الإسكندرية، بلقاء اللواء محمد الشريف، محافظ المدينة الساحلية، يليه تكثيف لأنشطة القافلة بـ15 مسجدًا في ربوع المحافظة، إضافة إلى تنظيم لقاء مشترك بين أعضاء القافلة يحضره عدد كبير من أئمة وواعظات المحافظة بمعسكر أبوبكر الصديق، يتم فيه مناقشة العديد من القضايا الدينية والحياتية المستجدة.

قافلة دعوية لرفع وعي الأئمة والوعاظ

وتستهدف القافلة رفع وعي الأئمة والوعاظ بأهم المشكلات المجتمعية، وتدريبهم على المشاركة في صياغة حلول لتلك المشكلات وتقديمها للمجتمع بشكل يسهل فهمه والتعامل معه.

وتأتي القافلة الدعوية في إطار دور الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف في نشر الفكر الديني الوسطي المستنير، ومجابهة الأفكار المتطرفة، والعمل على دحضها بالمناقشة والحوار بين علماء الأزهر والمواطنين على أرض الواقع.