«طعنة القريب تذبح».. 3 جرائم قتل أشقاء وأقارب بالسكاكين في الدقهلية

3 جرائم قتل شهدتها محافظة الدقهلية خلال 4 أيام، كان أطرافها أشقاء داخل البيت الواحد، أو أقارب في عائلة واحدة، كان آخرها مقتل شاب على يد شقيقه في مدينة طلخا بعد عتاب بين الابن مع أمه لمطالبتها برد مبلغ مالي، وتتدخلت الأخت فدفعها، ليتدخل شقيقه ويمسك بسكين ويطعنه في صدره فيموت فى الحال، أما في قرية «كفر قنيش» فلقيت ربة منزل مصرعها على يد شقيقها بعد أن دفعها أرضا ليصيبها بكسر في الجمجمة وتموت، والحادث الأشهر كان مقتل إمام وخطيب بالأوقاف على يد ابن خالته لخلافات أسرية في قرية الصلاحات.

أخ يقتل شقيقه في طلخا

أنهى «مسجل خطر» حياة أخيه في مدينة طلخا بعدما دفع شقيقته بعيدا، عندما وقفت حائلا بينه وبين أمه التي طالبها المجني عليه برد مبلغ مالي كان قد أعطاه لها، ليتطور الأمر ويستل الشقيق الأكبر «مسجل خطر»، سكينا ويطعن به شقيقه فيرديه قتيلا، وتمكنت مباحث طلخا من إلقاء القبض عليه، والسلاح المستخدم في الواقعة واعترف بارتكابها بعد أن روت الأم والأخت بتفاصيل ما حدث لمباحث المركز، وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

بسبب 20 جنيها أخ يقتل شقيقته في منية النصر

ولقيت ربة منزل مصرعها في قرية «كفر قنيش» مركز منية النصر، على باب منزلها عندما اختلفت مع شقيقيها على مبلغ 20 جنيه أجرة تروسيكل ملك والدهم، وتطور الأمر بينهم إلى تدافع بالأيدي فسقطت الأخت على الأرض مما تسبب في إصابتها بكسر في الجمجمة، ووصلت إلى مستشفى منية النصر المركزي جثة هامدة، ويرشد الجيران الشرطة على تفاصيل الواقعة فتم إلقاء القبض على الشقيق المتهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

طالب يقتل ابن خالته «إمام وخطيب» في الصلاحات

ثالث الجرائم كانت مقتل الشيخ وليد عمر عز الدين، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، علي يد ابن خالته طالب بكلية الهندسة خاصة بالمنصورة بعد أن طعنه بمطواة في رقبته ووجهه عدة طعنات، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن ملأت دمائه المكان، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم بعد أن وجهت لها اتهامات بالقتل العمد.