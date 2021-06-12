عامل يقتل أخيه في الدقهلية: «رفض دفعه لشقيقتهما أرضا»

لقى شاب مصرعه في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، طعنا بسكين من شقيقه، داخل شقتهما، بعدما طالب المجني عليه من والدته بأموال أعطاها لها وطالبها بردها وتدخلت أختهما، لإبعاد المجني عليه عنها، إلا أنه دفعها وسقطت على الأرض، وأخذ المتهم سكينا وطعنه بها فوقع على الأرض غارقا في دمائه، جرى نقله جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة، وتمكنت مباحث طلخا من إلقاء القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

ورود بلاغ بمقتل شاب في بيته

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة طلخا، بمصرع «أحمد عبد العزيز محمد الشربيني»، 20 سنة عامل عادي، ومقيم في شارع العيسوي، ببندر طلخا.

القبض على شقيق المجني عليه

انتقلت قوة من وحدة مباحث طلخا، بقيادة العقيد علي خضر مفتش المباحث، والمقدم حمدي الطنبولي، رئيس مباحث طلخا، والنقيب أحمد محسن، معاون المباحث، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه، ويدعي «محمد»، 29 سنة عامل عادي، ومقيم بنفس المكان وتبين أن له ملف جنائي «مسجل شقي خطر، سيطرة إجرامية».

تفاصيل الأحداث

وبسؤال والدة وشقيقة المجني عليه، في محضر الشرطة، أكدوا أن المجني عليه أعطى مبلغ مالي لوالدته، وطالبها برده، وتدخلت شقيقته، فدفعها المجني عليه، وتدخل المتهم لاعتراضه على دفع المجني عليه لشقيقتهما، وأخذ سكينا وطعنه به فسقط على الأرض غارقا في دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.

القبض على المتهم واعترافه بالواقعة

وتمكنت مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، واعترف بتفاصيل الواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.