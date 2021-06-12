السعودية تطلق خدمة إلكترونية تتيح للزوار من الخارج تمديد التأشيرات

أطلقت وزارة الخارجية السعودية وبالتنسيق مع وزارتي الداخلية والمالية بالمملكة، خدمة إلكترونية تتيح للزوار من خارج البلاد، تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم يتم الاستفادة منها وانتهت خلال فترة تعليق القدوم من الدول العشرين التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 2 فبراير الماضي، وذلك دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد، في إطار جهود الحكومة السعودية، للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وأوضحت الخارجية السعودية، أنه سيكون التمديد إلى تاريخ 31 يوليو المقبل، مضيفة أنه يمكن للزوار من خارج السعودية الاستفادة من الخدمة وإجراء التمديد اللازم لتأشيراتهم عبر الدخول لمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية للوزارة على الرابط:‏

https://enjazit.com.sa/enjaz/extendexpiredvisa

وفي 9 يونيو الجاري، بدأت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج البلاد، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، آليا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى 31 يوليو المقبل، وفقا لما ذكرته صحيفة «عكاظ» السعودية.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أعلن في 2 فبراير الماضي، تعليق دخول الوافدين من 20 دولة، الأراضي السعودية، في إطار إجراءات محاربة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال المصدر في ذلك الوقت، إن دخول الأراضي السعودية يحظر لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم اعتبارا من الساعة 9 مساء يوم 3 فبراير الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة «واس» السعودية.

وأشار المصدر المسؤول، إلى قائمة بأسماء الدول التي يتم تعليق دخول الأراضي السعودية للقادمين منها، وكان من بين تلك الدول الإمارات وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وباكستان والبرازيل وتركيا وفرنسا ومصر ولبنان والهند واليابان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار المصدر المسؤول، إلى أن القرار يشمل أيضا القادمين من دول أخرى في حال كانوا قد مروا بأي دولة من تلك المذكورة في القائمة خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب الدخول للسعودية.