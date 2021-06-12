فيديو صادم لإلقاء تجار كميات كبيرة من الطماطم في مصرف.. والزراعة تعلق

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو لأحد التجار يقوم بإلقاء كمية كبيرة من محصول الطماطم في أحد المصارف، وسط حالة من الاستياء نتيجة ما يقوم به التاجر من تفريغ «أقفاص» الطماطم والتخلص منها بطريقة غريبة، مطالبين وزارتي الداخلية والزراعة بالتحقيق في الواقعة.

من جانبه، علق الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، على الفيديو المتداول في مداخلة له بأحد برامج التوك شو، مؤكدا أن الفيديو سيتم دارسته بشكل كامل، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قاموا بهذه الواقعة.

وسادت حالة من الغضب الشديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد تداول الفيديو، حيث قال أحد الشباب معلقا «هو اللي بيحصل دا بجد ولا هزار»، وقال آخر «الناس دي لازم تتحاسب ونعرف هما عملوا كده ليه علشان محدش يكررها تاني»، وقالت إحدي السيدات مستنكرة الفيديو «حرام علينا لما نعمل في نعمة ربنا كده، الفيديو دا وراه سبب ولازم الناس دي تتحاسب».

وأكد عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أن الواقعة حدثت في محافظة الشرقية، وتحديدا مركز كفر صقر، وأن الواقعة تعود إلى العام الماضي وليست حديثة مثلما تروج مواقع التواصل الاجتماعي لذلك، وقال أحد الشباب معللا قيام التاجر بهذا الفعل بأن تكون الطماطم فاسدة، وعارضه البعض بالقول «لو هيا حتى فاسدة مينفعش يرميها في البحر بالشكل ده».