ارتفاع مؤشر «داو جونز الصناعي» 13.36 نقطة

أغلقت جلسات التداول لسوق الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، على ارتفاع، وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي»، 13.36 نقطة بما يعادل 0.04 % إلى 34479.6 نقطة.

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» 8.26 نقطة أو 0.19 % إلى 4247.44 نقطة.

مؤشر «ناسداك المجمع» يصعد إلى 14069.42 نقطة

وصعد مؤشر «ناسداك المجمع» 49.09 نقطة أو 0.35 % إلى 14069.42 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وفي سياق آخر، سجلت أسعار النفط ارتفاعاً أمس الجمعة، لتسجل أسبوعاً ثالثاً من المكاسب على التوالي مدعومةً بتحسن توقعات الطلب العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، 17 سنتاً ليبلغ سعر التسوية 72.69 دولارا للبرميل، محققاً ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 1%.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 62 سنتاً إلى 70.91 دولارا للبرميل، مسجلةً ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 1.9%.

وكانت وكالة «الطاقة الدولية»، قالت أمس الجمعة، إن منتجي النفط في «أوبك +» سيحتاجون إلى زيادة إنتاجهم بهدف تلبية الطلب الذي يتجه للتعافي إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بحلول نهاية 2022، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي سي عربية».

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي بـ«البيت الأبيض» جيك سوليفان، أمس الجمعة، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن قادة مجموعة السبع المجتمعين في بريطانيا سيؤيدون مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لفرض حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات لا يقل عن 15%.

واقترحت وزارة الخزانة الأمريكية في مايو الماضي، حدا أدنى للضرائب على الشركات عالميا لا يقل عن 15% في محاولة لإنهاء دوامة هبوط معدلات ضرائب الشركات والتصدي لتحويل شركات متعددة الجنسيات أرباحها إلى بلدان تعتبر ملاذات ضريبية.