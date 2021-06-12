زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى حالة التأهب القصوى

ترأس الزعيم الكوري الشمالي «كيم جونج-أون»، اجتماع اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم، داعيا إلى اتخاذ حالة التأهب القصوى ضد الوضع سريع التغير في شبه الجزيرة الكورية، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن «كيم جونج أون»، ناقش خلال الاجتماع الذي عقد أمس الجمعة، المهام اللازمة لتحقيق منعطف جديد في العمل الشامل للدفاع الوطني، دون توضيح ماهية تلك المهام.

وأضافت الوكالة الشمالية، أن الاجتماع الموسع حدد مهام من أجل إحداث تحول جديد في العمل العام للدفاع الوطني، كما هو مطلوب لمواجهة الوضع السريع التغير في شبه الجزيرة الكورية والبيئة الداخلية والخارجية للثورة الكورية.

وأضافت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أن الزعيم الشمالي، قام بتحليل الوضع السائد والحالة الحقيقية لعمل الجيش الشعبي، وحدد المهام الاستراتيجية التي يجب أن التمسك بها دائمًا وسبل تطوير القوات المسلحة الثورية.

«كيم جونج اون»: يتعين على الجيش الشعبي أن ينفذ سياسات الحزب المتعلقة ببناء الجيش

ونقلت الوكالة الشمالية، عن «جونج اون»، قوله إنه يتعين على الجيش الشعبي أن ينفذ سياسات الحزب المتعلقة ببناء الجيش، دون ذرة من الانحراف، وأن يظل في حالة تأهب قصوى للوفاء بمهمته النبيلة وواجبه في الدفاع بحزم عن سيادة وأمن البلاد».

وأشارت الوكالة الشمالية، إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا القضايا التنظيمية، ومن بينها إقالة وتعيين ضباط القيادة على مستوى الكتائب.

من جانبها، أوضحت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، أنه يبدو أن «كيم جونج أون» ترأس الاجتماع قبل الجلسة الكاملة للجنة المركزية لحزب العمال، التي قالت كوريا الشمالية إنها ستنعقد في أوائل يونيو لاتخاذ إجراءات حكومية إضافية لحل المشكلات المعلقة الملحة للعمل الاقتصادي ومعيشة الناس.

ولم تعلن وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية بعد عن موعد عقد جلسة الحزب المقررة، لكن اجتماع أمس الجمعة، أشار إلى أن الاجتماع العام أصبح وشيكًا.

ومن المتوقع أن تكشف كوريا الشمالية عن توجهاتها السياسية بشأن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بعد استكمال واشنطن لمراجعة سياساتها بشأن بيونج يانج مؤخرًا.