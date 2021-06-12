سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 12-6-2021 في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت الموافق 12 يونيو، حالة من الاستقرار مقارنة بأسعار نهاية تعاملات أمس الجمعة في البورصات العالمية، والتي شهدت انخفاضًا بمقدار يتراوح من 3 إلى 4 جنيهات في الجرام حسب نوع العيار، إذ كان الانخفاض الأكبر في سعر جرام الذهب عيار 24.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة والمتنوعة التي تقدمها لقرائها سعر جرام الذهب عيار 21، وسعر جرام الذهب عيار 24، وسعر جرام الذهب عيار 18، وسعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغة، في بداية تعاملات اليوم السبت 12 يونيو، وذلك على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 920 و922 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، بين 805 و807 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 690 و692 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6440 إلى 6456 جنيهًا.

صعود المعدن الأصفر بعد بيانات التضخم الأميركية

وسجلت أسعار الذهب أمس صعودًا، بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين زادت بأكثر من المتوقع في الشهر الماضي، لكنها أدت لانحسار المخاوف حيال تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي دعمه النقدي، إذ ارتفع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1893.75 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1743 بتوقيت جرينتش، فيما وجرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1896.40 دولار للأوقية.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

وعن المعادن الأخرى، تقدمت الفضة 0.5 بالمئة إلى 27.88 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2762.56 دولار، فيما هبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1145.23 دولار.