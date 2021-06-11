4 جنيهات.. انخفاض أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم بالبورصة

تراجعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 11 يونيو في البورصات العالمية بمقدار يتراوح من 3 إلى 4 جنيهات في الجرام حسب نوع العيار.

وجاء الانخفاض الأكبر في سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، حيث انخفض من 926 جنيهًا في المعاملات الصباحية إلى 922 جنيهًا في نهاية اليوم، لينخفض بنحو 4 جنيهات، وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ليصبح بـ807 جنيهات بدلا من 810 في بداية اليوم، بفارق 3 جنيهات في الجرام.

ويعاني الذهب من ضبابية في المشهد، ويجد الخبراء والمحللون الاقتصاديون صعوبة في توقع أسعاره، خلال الفترة المقبلة، بسبب القفزات التي يمر بها قبل أن يعود للاستقرار أو التراجع، وحقق المعدن الأصفر ارتفاعا وصل لأكثر من 25%، خلال عام 2020 فقط، بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ومتوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في نهاية التعاملات اليومية في البورصات العالمية وأسواق المال، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، وتقدمها للقارئ على مدار الساعة، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي ما بين 920 و922 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 805 و807 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 690 و692 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6440 إلى 6456 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب، شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال العام الماضي، متأثرة بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، ووصل سعر جرام الذهب إلى أعلى نقطة له في تاريخه في شهر أغسطس الماضي، وتخطى عيار 24 حاجز الـ1000 جنيه.