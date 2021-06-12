وزارة الكهرباء: انتهاء تلقي طلبات التوظيف بالمحطات النووية بعد 20 يوما

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة موعد انتهاء تلقي طلبات تعيين 250 وظيفة بجميع التخصصات الفنية والإدارية والمالية بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بعد 20 يوما طبقا لشروط الإعلان رقم 2 لسنة 2021

التخصصات المطلوبة للتعيين في وزارة الكهرباء

وتنشر «الوطن» في السطور التالية نوعية وإعداد التخصصات المطلوبة لكل وظيفة والتي حددتها هيئة المحطات النووية في إعلان طلب التعيين وهي كالتالي:

* الوظائف القيادية

- 11 وظيفة قيادية بالدرجات الأولى لشغل وظيفة مديرعام بمختلف التخصصات والمواقع.

* المهندسين

- 121 مهندسا بمختلف التخصصات الآتية «مهندسين وقاية - تخطيط - أجهزة - تشغيل - اتصالات - صيانة - محلل تهديدات - جودة - سلامة - حاسبات - مفتش حماية - مفتش أمان - مهندس تدريب عام - تشغيل أنظمة - مواد وكواشف - برامج صيانة - أخصائي قياس - مهندس أنظمة - أخصائي فيزياء إضافة إلى تخصصات هندسية أخرى كثيرة».

* خريجي علوم

- 13 وظيفة أخصائي علوم بمختلف الدرجات الوظيفية.

* وظائف إدارية ومالية وفنية

100 وظيفة بمختلف التخصصات الإدارية والمالية والتجارية والفنية وهي كالتالي:

- 8 محاسبين

- 2 أخصائي اقتصاد

- 1 مدير إدارة المخازن

- 1 مدير إدارة المحاسبة

* مجموعة الوظائف المكتبية

- 10 سكرتارية

- 20 سائقا

- 5 عمال خدمات

- 15 مندوب أمن

* مجموعة وظائف التنمية الإدارية

-1 أخصائي أمن

-2 باحث قانوني

- 4 باحث شؤون إدارية

-2 أخصائي تخطيط

-1 أخصائي تشغيل خوادم

- 4 أخصائي شؤون إدارية

- 2 أخصائي علاقات عامة

- 2 باحث قانوني ثالث

* مجموعة الوظائف الفنية

- 2 فني مساحة

-2 فني سلامة وصحة مهنية

-2 فني وسائل نقل

-3 ممرض

* مجموعة الوظائف القانونية

- 2 محام

* مجموعة وظائف الطب البشري

- 2 طبيب ثان

- 5 طبيب ثالث

آلية التقديم على وظائف الكهرباء

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كيفية التقديم على الوظائف التي أعلنت عنها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من خلال سحب ملف التقديم من مبني الهيئة وعنوانها في 4 طريق النصر - ميدان رابعة العدوية - مدينة نصر «محافظة القاهرة» مقابل دفع الرسوم المقررة والدفع يكون بمقر الهيئة عن طريق ماكينة التحصيل أو نقدا.

التقديم شخصيا وفي موعد أقصاه 3 أسابيع

وأكدت الهيئة أن التقديم يكون شخصيا بعد استيفاء المستندات في موعد أقصاه 3 أسابيع من تاريخ نشر الإعلان مرفقا به صور المستندات الواجب تقديمها.

إخطار المستوفين للشروط بموعد ومكان الاختبار

وقالت الهيئة إنه سوف يجري إخطار المستوفيين للشروط بموعد ومكان الاختبار والذي سيعرض لهذا الغرض.

لن يلتفت للطلبات الواردة بعد الميعاد ولن تقبل طلبات البريد

وأكدت الهيئة أنه لن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد الميعاد أو غير مستوفاة للشروط المطلوبة كاملة، ولن تقبل الطلبات بالبريد.

الشروط الواجب توافرها في الوظائف المطلوبة للتعيين

- وظائف الدرجة الأولى لا يزيد السن عن 45 سنة

- وظائف الدرجة الثانية 40 سنة

- الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة لا يزيد السن عن 35 عاما

- التقدير جيد

- إجادة الحاسب الآلي

- إجادة اللغة الإنجليزية

- استيفاء جميع المتعاقدين للوظائف الشروط الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة واجتياز الاختبارات المقررة في هذا الشأن