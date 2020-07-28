السيسي: من حق أثيوبيا توليد الكهرباء بشرط عدم التأثير علينا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه يتمنى التوفيق للجانب الإثيوبي: "كنا نتكلم بمنتهى الإخلاص ونقول لهم أنهم من حقهم توليد الكهرباء كما أعلنوا أن السد تم بنائه لهذا الهدف، واحنا معكم فيه بإخلاص ونتمنى لكم التوفيق ونساعد بكل حب ونوايا طيبة بشرط أن لا يكون الموضوع له تأثير على المياه التي تصل لنا، وتكلمنا في اجتماعاتنا الثنائية أو الثلاثية كثيرا، ولا أحد يستطيع إنكار أهمية المياه".

وأضاف "السيسي"، خلال افتتاح الرئيس السيسي المدينة الصناعية في الروبيكي، أنه لا أحد يستطيع أن يُنكر أهمية المياه في حياة الدنيا بالكامل وليس حياة المصريين فقط، موضحًا أن قلق المصريين من السد مشروع، "وأنا معاكم فيه".

ونصح رئيس الجمهورية، المواطنين بالعمل، "كل ما تقلق اشتغل أكتر عشان تبقى جامد، عشان تبقى قوي وتبقى قادر، كل ما تشتغل أكتر كل ما تبقى قوي أكتر، هيبقى حقك مفيش حد هياخده منك".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".