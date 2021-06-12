الأقصر تودع مهندسة شابة توفيت بمرض نادر: أفقدها الحركة

شيع المئات من أبناء محافظة الأقصر جثمان المهندسة جهاد عز، التي توفيت في القاهرة خلال رحلة علاج من مرض نادر في الأعصاب.

ونعت نقابة المهندسين في الأقصر المهندسة الشابة جهاد عز، مؤكدة أن النقابة فقدت أحد أعضائها المتميزين ، كما نعى نواب البرلمان في الأقصر المهندسة الشابة التي عانت من المرض على مدار أكثر من عام.

وفى آخر حديث لها مع «الوطن» قالت جهاد عز عادل، أنها فقدت القدرة على الحركة نتيجة إصابتها بمرض عصبي نادر أثناء حملها في طفلها الأول منذ عام تقريبًا، وكانت بداية المرض بعد 4 أشهر فقط من زواجها، لافتة إلى أن هناك علاجًا لحالتها في الولايات المتحدة الأمريكية لكنه مكلف للغاية بحسب أطباء مصريين تابعوا الحالة.

وأشارت إلى أن فترة إصابتها بهذا المرض النادر وفقدانها القدرة على الحركة لم تتخط 6 أشهر فقط، لافتة إلى تخرجها من كلية الهندسة بجامعة أسيوط تخصص «كهرباء باور»، بتقدير عام جيد جدًا عام 2016.

وكان النائب محمد عبدالعليم الضبعاوي، عضو مجلس الشيوخ بالأقصر، قدم طلبًا لوزيرة الصحة مرفقًا به كل الأشعة والتحاليل والتقارير الطبية الخاصة بالحالة للسير في إجراءات علاجها بالخارج، إلا أن عدم وجود علاج لهذا المرض في الخارج أجهض محاولات السفر.

وجهاد عز، مهندسة تبلغ من العمر 28 عامًا، وهي من مدينة أرمنت جنوب الأقصر ولديها طفل.