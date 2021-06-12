عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام الدين حسين وإيمان منصور والإعلامية دينا شرف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «السند.. الرئيس يستجيب لأكبر معمرة ويتناول الإفطار مع أسرة غيط العنب».

7 سنوات مليئة بالمواقف الإنسانية التي تثبت يوما بعد يوم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نصير الغلابة والمحتاجين وجابر للخواطر، فهناك عشرات القصص الإنسانية التي ظهرت في وسائل الإعلام على هامش فعاليات أو تحركات رسمية للرئيس وتركت أثرا طيبا في نفوس أصحابها وكل المصريين، وعشرات من المواقف الأخرى التي لم تُروى ولم تظهر في الإعلام لكن تأثيرها واضح وباقٍ في نفوس أصحابها وأسرهم ومعارفهم.

في الشرقية، تمنت الحاجة فهيمة التي اشتهرت بأكبر معمرة وتبلغ من العمر 103 أعوام أن تلتقي رئيس الجمهورية، وعبرت عن أمنيتها قائلة: «نفسي أقابل السيسي»، ليعلم الرئيس بأمنيتها ويلتقي بها في عيد الام ويكرمها في احتفالية الام المثالية ويقبل رأسها ويلتمس جبر خاطرها ورضاها عن تحقيق رغبتها في اللقاء.

وفي منطقة المنيرة بالسيدة زينب، كانت تقيم الحاجة صفية بجوار محطة مترو سعد زغلول في حالة صحية متدهورة وفور علم الرئيس بوضعها وجه بنقلها إلى المستشفى لتوفير الرعاية الصحية اللازمة وأمر بانتشالها من ظلمات الشوارع إلى حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.

وفي غيط العنب بمحافظة الإسكندرية، التقى الرئيس السيسي إحدى الأسر البسيطة أثناء تفقده افتتاح مشروع غيط العنب لتطوير العشوائيات ليجلس سيادته متواضعا بين أفراد الأسرة، حيث تناول الإفطار واستمع لمطالبهم.