السيسي: كنت بحلم بتطوير غيط العنب لما كنت قائد المنطقة الشمالية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه كان يحلم بتطوير منطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية، وهو ما جرى الآن، إذ يشهد افتتاح مشروع "بشائر الخير 3".

وأضاف الرئيس، خلال افتتاح مشروع بشائر الخير 3 في الإسكندرية: "لما كنت قائد المنطقة الشمالية بالإسكندرية كنت بحلم بالكلام ده".

وتابع: "جيت غيط العنب وقلت لو في إيدي أقدر أعمل للناس اللي هنا دي حاجة هعملهم ده، ولما هتشوفوا العرض الموجود، إحنا مش عاملين مساكن شعبية، عندنا حلم كبير أوي، وانت كمحافظ ومواطنين، احلموا لنفسكم ومتقبلوش إنكم تأذوا نفسكم وبلدكم".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.