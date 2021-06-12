يهتم قطاع كبير من المواطنين بالبحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يونيو 2021، والتي تم إصدارها مؤخرا، حيث تتيح الشركة المصرية للاتصالات، خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يونيو 2021، والخطوات المطلوبة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وذلك على النحو التالي:

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يونيو 2021

ويستطيع المواطن الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يونيو 2021 وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات من هنـــــــــا.

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

هناك طريقتان للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وهما:

الأولى: قم بإدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، ثم الضغط على خانة «اظهر الفواتير»، فتظهر الفواتير التي لم يتم دفعها وقيمتها.

الثانية: وعن الطريقة الأخرى للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي وذلك من خلال الاتصال على الرقم الساخن الخاص بالشركة على 19777، ثم اتباع الخطوات الخاصة بإدخال كود المنطقة ورقم الهاتف، ويمكن من خلالها معرفة قيمة الفاتورة.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

ووفقا للشركة المصرية للإتصالات، فإن هناك عدة طرق لسداد فاتورة التليفون الأرضي وهي:

1- من خلال منافذها في مختلف أنحاء الجمهورية، أو منافذ فوري، منافذ أمان، منافذ خدماتي، منافذ مصاري، كما يمكن ذلك من خلال مكاتب البريد المصري في جميع محافظات الجمهورية.

2- كما يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، كما أتاحت الشركة، سداد الفاتورة إلكترونيًا سواء كان بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي وفق الاتفاق مع الشركة.