رئيس جامعة أسيوط يتفقد الصوبة العلمية لإنتاج نباتات الزينة النادرة

تفقد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، الصوبة العلمية لإنتاج نباتات الزينة النادرة وتدريب الطلاب بكلية الزراعة.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل ونان عميد كلية الزراعة والدكتور جلال عبد الفتاح وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الصغير وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عادل علي تمام وكلية الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور سيد شحاتة عابدين رئيس قسم الزينة والمشرف على الصوبة.

الصوبة على مساحة 4 قراريط

وخلال الزيارة استمع رئيس الجامعة لشرح من عميد الكلية عن فكرة الصوبة والمقامة على مساحة تبلغ 4 قراريط، وتهدف إلى زراعة واستكثار نباتات الزينة النادرة والمهددة بالزوال والتي تمثل فائدة غذائية وصحية إما فى علاج بعض الأمراض أو مقاومة الفيروسات والبكتريا أو تزيين الحدائق والمسطحات الخضراء أو كذلك فائدة كمصدر لبعض الزيوت المستخدمة فى أو صناعة أدوات التجميل أو تشغيل بعض الآلات والمعدات، مضيفاً أن الصوبة تعتمد على زراعة شتلات النباتات وليس البذور على نحو علمي يراعي الجمع بين الشتلات المذكرة والمؤنثة بنسب دقيقة.

دور الصوبة في المجالات البحثية والعلمية

ومن جانبه أضاف رئيس القسم، أن الصوبة تقوم كذلك بدور هام في المجالات العلمية والبحثية بتوفير النباتات المستخدمة في الدراسات والأعمال البحثية، وكذلك عقد دورات للتدريب العملي لطلاب الكلية الدارسين بقسم الزينة، مشيراً إلى أن أهم النباتات المزروعة في الصوبة تضمن لسان العصفور، والجوجبا، والزعتر السوري والماورينجا والكاتروفا والاكاليفيا .