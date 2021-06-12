تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في القاهرة

كشف الدكتور محمد صلاح، مدير التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في القاهرة، موضحا أن النتيجة سيتم إعلانها في نهاية الأسبوع الجاري، يوم الأربعاء أو الخميس بوجه التقريب، وذلك بعد اعتمادها من قبل محافظ القاهرة، مؤكدا على أنه يجرى حاليا رصد درجات الطلاب وإعداد الكشوفات النهائية، بها، مشيرا إلى أن الامتحانات عقدت ورقيا دون أي مشكلات، وجاءت أسئلة الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط وتعتمد على الفهم لمخرجات التعلم، لافتا إلى أنه تم تكثيف جميع الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كمنع أي تجمعات في المدرسة من قبل الطلاب، وتوزيعهم على اللجان الامتحانية بما يحافظ على التباعد الاجتماعي.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في القاهرة على بوابتها الإلكترونية

وأضاف «صلاح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في القاهرة، يتم بالتنسيق مع محافظ القاهرة، موضحا أنه سيتم إعلانها على البوابة الإلكترونية الخاصة بالمحافظة باسم الطالب ورقم الجلوس من خلال الضغط هنا، موضحا أنه يجب على الطلاب إتباع خطوات الحصول على النتيجة بشكل جيد وكتابة البيانات بدقة.

وتابع مدير التعليم الخاص، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في القاهرة، تتاح لجميع الطلاب بالدرجات التي حصلوا عليها في كل مادة كاللغة العربية والدراسات الاجتماعية والعلوم والجبر والإحصاء والهندسة واللغة الأجنبية، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي معوقات في عقد الامتحانات ولم يتم رصد أي حالات غش أو شغب بين الطلاب، مؤكدا على أنه تم التنبيه على جميع مراقبي اللجان الامتحانية بمنع دخول أي هاتف محمول داخل اللجان.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في القاهرة بالاسم ورقم الجلوس

وفي سياق متصل، كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، عن أنه تم تخصيص غرفة عمليات مركزية حرصت على متابعة سير الأعمال الامتحانية في جميع اللجان بشكل جيد، وأكدت المديرية على أن الغرفة لم ترصد أي مشكلات في سير الامتحانات، بالإضافة إلى تخصيص طبيب زائر في كل مدرسة للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.