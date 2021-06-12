محو أمية 7618 مواطنا بجنوب سيناء خلال 4 سنوات

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة استهدفت محو أمية 11818 مواطنا على مستوى كافة المدن، وبلغ معدل التنفيذ خلال 4 سنوات محو أمية 7618 مواطنا.

الشريحة العمرية المستهدفة لمحو الأمية من 15 حتى 45 عامًا

وأوضح محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم السبت، أن الشريحة العمرية المستهدفة لتنفيذ برنامج محو الأمية من 15 حتى 45 عامًا، ويبلغ إجمالي عدد المستهدفين خلال عام 2020 – 2021 لمحو أميتهم 1600 مواطن، بينما بلغ عدد المقيدين في فصول محو الأمية 2731، نجح منهم في الاختبارات 2115 من مختلف الأعمار.

دورات محو أمية داخل المدن والوديان والقرى

على جانب آخر، قال أيمن ماضي، مدير عام هيئة محو الأمية بجنوب سيناء، إنه جرى تنفيذ 4 دورات لمحو أمية المواطنين داخل المدن والوديان والقرى خلال عام 2020- 2021، واستهدفت هذه الدورات 3391 مواطنا، بينهم 2542 ذكور و 849 إناث، حضر الاختبارات الخاصة بمحو الأمية 2731 مواطنا بينهم 2017 ذكور و 704 إناث، وبلغ إجمالي عدد الناجحين في الاختبارات 2115 مواطنا، بينهم 1513 من الذكور، و602 من الإناث، بنسبة 77%.

وأكد عام هيئة محو الأمية بجنوب سيناء في تصريح له اليوم، أنه جرى توقيع عدد من البروتوكولات مع بعض الهيئات على أرض المحافظة، لتوفير فصول محو الأمية، إضافة إلى نشر الوعي الثقافي بأهمية محو الأمية، ومن هذه الهيئات، المنطقة الأزهرية، و فرع جامعة السويس بمدينة الطور، و فرع جامعة الأزهر، و مستقبل وطن، و الشباب والرياضة.

وأشار إلى أن نسبة الأمية بالمحافظة وصلت إلى 6.9 % خلال الفترة الماضية، لذلك جرى وضع خطة لتنفيذها على مراحل للحد من نسبة الأمية على مستوى مدن المحافظة.