نقل 42 ورشة متعارضة مع محور الفردوس وتسليم محلات بديلة للمواطنين

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تسليم أصحاب 42 ورشة ومحل متعارضة مع محور الفردوس بشارع الخليفة مع عبدالله العربي بنطاق حي غرب مدينة نصر، لورش بديلة وإزالة المحلات والورش القديمة، والتي كانت مقامة وسط المنطقة السكنية، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بألا يضار أي مواطن جراء مشروعات التنمية، حيث تشهد محافظة القاهرة مشروعات كبرى تستهدف التخلص من الاختناقات المرورية التي عانى منها مواطنو محافظة القاهرة، شهد تسليم الورش والمحال المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية ورئيس حي غرب مدينة نصر.

مسار محور الفردوس

ينطلق محور الفردوس من ميدان تاكي بشارع الفردوس، متقاطعا مع طريق صلاح سالم عند ميدان الفردوس وأسفل كوبري الفردوس، ويمر المحور بشارع ابن قنصوة متقاطعا مع محور الأوتوستراد عبر كوبري متعدد الاتجاهات، ومارا بشارع الطيران بحي منشأة ناصر، وامتداده حتى ربطه على امتداد محور المشير طنطاوي.

شكاوى من إشغالات الشوارع

من ناحية أخرى، أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليمات بسرعة إزالة إشغالات الشوارع، وذلك في إطار المتابعة اليومية لشكاوى مواطني العاصمة، والتعامل مع الباعة الجائلين، وفي إطار شكاوى وصلت لمحافظة القاهرة بشأن عدد من شوارع العاصمة ومنها شكاوى عن شارع عبدالمجيد سليم بالوايلي باحتلال الشارع بإشغالات الباعة الجائلين، وشكاوى بشارع 26 يوليو في بولاق أبو العلا بانتشار إشغالات الباعة الجائلين، وشارع ميخائيل الشرقاوي في منشأة ناصر يعاني من انتشار إشغالات الباعة الجائلين.

من جانبه، طالب اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بسرعة التنسيق مع الأحياء المعنية والجهات الأمنية وشن حملات مكثفة للقضاء نهائيا على الاشغالات، مؤكدا حرص كل أجهزة محافظة القاهرة على استقبال شكاوى المواطنين، فالمواطن ليس فقط المستهدف من منظومة العمل ولكنه جزء لا يتجزأ منها وشريك أساسي بها.